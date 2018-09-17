Новый налоговый режим. Как самозанятых выводят из тени

Российские власти неоднократно пытались вывести из тени самозанятых граждан. Например, с 2017 года для них действуют налоговые каникулы — они могут не платить налог на доход физлиц (НДФЛ), а работодатели-физлица, пользующиеся их услугами, не платят страховые взносы. При этом правительство предложило продлить льготный режим, хотя в Совфеде эту идею не поддержали.
Определить точное число самозанятых практически невозможно. Так, например, Росстат отслеживает неформальную занятость — это и ИП, и работающие без оформления, и самозанятые. В 2017 году ведомство насчитало более 14 млн таких граждан.
Весной 2018 года правительство внесло несколько законопроектов, регулирующих работу самозанятых россиян. А чуть позже, в мае, Минфин предложил ввести для них отдельный налог — на профессиональный доход. На прошедшем Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2018) глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин в интервью ТАСС уточнил основные параметры новой системы.
Кто такие "самозанятые"? Как понять, что я к ним отношусь?
Ответ очевиден — эти люди работают сами на себя, получают за свои услуги деньги от физических или юридических лиц и не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП).
Видов такой занятости может быть множество — репетиторы, нянечки, уборщицы, кондитеры, швеи, таксисты и многое другое. Нередко бизнес самозанятых вырастает из хобби и увлечений. В Сети нередко шутят, что рано или поздно всегда найдется тот, кто будет готов заплатить за твою работу — будь то рисунок, торт или мягкая игрушка ручной работы.
Кроме того, эксперты напоминают и о сезонной занятости россиян, когда летом и осенью они зарабатывают на продаже ягод-грибов или фруктов-овощей со своего огорода.
Между тем сейчас в России официально к самозанятым относятся три категории работников:
- репетиторы;
- уборщики помещений, экономки, домработницы;
- няни и сиделки.
Они могут заявить о себе в ФНС и воспользоваться налоговыми каникулами. По данным на 1 сентября 2018 года, это сделали всего 2149 человек.
Власти согласны, что нужно урегулировать статус "самозанятых" в российском законодательстве.
Какой налог придется платить?
Речь идет о налоге на профессиональный доход. То есть тот доход, который человек получает, не привлекая дополнительных работников.
Для тех самозанятых россиян, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, ставка налога составит 4% вместо первоначально обсуждавшихся 3%. А для тех, кто торгует с компаниями (то есть юрлицами — прим. ТАСС), — 6%.
При этом новый налоговый режим будет распространяться на тех самозанятых, чей доход будет около 200 тыс. рублей в месяц или 2,4 млн рублей в год. Тем, кто зарабатывает больше, придется оформить ИП.
А что, если я — таксист и ищу клиентов, например, через агрегатор "Яндекс.Такси"?
Тут вопрос пока не решен до конца. ФНС прорабатывает с агрегаторами услуг несколько возможных вариантов:
- агрегаторы, как и обычные компании, будут платить налоги за своих "сотрудников";
- самозанятые клиенты агрегаторов будут платить налоги сами.
При этом бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил в некоторых регионах попробовать другую схему оплаты — годовой патент для самозанятых стоимостью 20 тыс. рублей. При его покупке налоги больше бы не взимались.
Как надо будет платить? Подавать декларацию?
ФНС разрабатывает специальное мобильное приложение, чтобы облегчить налоговые платежи. Оно будет иметь интерфейс для регистрации, не требующий визита в налоговую. Все, что нужно будет сделать, — отсканировать паспорт и сфотографироваться. В приложении нужно будет ежемесячно отображать получаемые доходы.
Также пользователь сможет привязать к приложению банковскую карту.
А что с моей пенсией? Мне придется копить на нее самому?
Работодатели традиционно платят за сотрудников страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) и Фонд социального страхования.
Что касается самозанятых россиян, то 1,5% из 4% уплаченных пойдут на ОМС.
А вот о пенсии тем, кто работает на себя, да, придется позаботиться самим. Они смогут либо самостоятельно платить в ПФР, либо участвовать в накопительной пенсионной системе, когда ее разморозят. В противном случае они смогут рассчитывать только на социальную пенсию по старости (5180,24 рубля в 2018 году).
Еще остается вариант вкладывать и копить.
Будут какие-нибудь льготы?
Вероятно, да, будут.
Сейчас власти обсуждают возможность предоставления гражданам налогового "кредита" для того, чтобы научить пользоваться системой и понимать, как она работает.
А если я решу не платить? Или платить меньше?
Тогда, как и в ситуации с любыми другими налогами, вас ждет наказание. За сокрытие налогов рассматривается вариант штрафа до объема выручки.
Но первый год ФНС не планирует проводить каких-то проверок — служба хочет посмотреть, как будет работать система.
Когда ждать нововведений?
В январе 2019 года ФНС планирует запустить пилотный проект в четырех регионах — Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан. Эксперимент рассчитан на десять лет.
При этом ранее служба предложила дать возможность всем российским регионам присоединяться к проекту.
Госдума рассмотрит законопроект в осеннюю сессию.
И что мне с этого?
В ФНС уверены, что специальный налоговый режим — ставка по 4% и 6%, позволит снизить нагрузку на самозанятых граждан. Сейчас они должны ежегодно подавать декларацию и платить НДФЛ в размере 13% или регистрироваться как ИП, что опять же несет дополнительные расходы. Кроме того, в ведомстве настаивают, что неправильно говорить о "новом налоге" — это именно другая схема его уплаты.
Эксперты отмечают, что введение самозанятых в правовое поле поможет защитить трудовые права этой категории граждан. При этом новый налоговый режим может вызвать либо повышение цен на услуги, либо уменьшить прибыль из-за необходимости платить налоги.
Арина Раксина