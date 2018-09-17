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Новый налоговый режим. Как самозанятых выводят из тени

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Глава ФНС уточнил параметры налога на профдоходы для россиян, работающих на себя

Российские власти неоднократно пытались вывести из тени самозанятых граждан. Например, с 2017 года для них действуют налоговые каникулы — они могут не платить налог на доход физлиц (НДФЛ), а работодатели-физлица, пользующиеся их услугами, не платят страховые взносы. При этом правительство предложило продлить льготный режим, хотя в Совфеде эту идею не поддержали.

Определить точное число самозанятых практически невозможно. Так, например, Росстат отслеживает неформальную занятость — это и ИП, и работающие без оформления, и самозанятые. В 2017 году ведомство насчитало более 14 млн таких граждан.

Весной 2018 года правительство внесло несколько законопроектов, регулирующих работу самозанятых россиян. А чуть позже, в мае, Минфин предложил ввести для них отдельный налог — на профессиональный доход. На прошедшем Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2018) глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин в интервью ТАСС уточнил основные параметры новой системы. 

Кто такие "самозанятые"? Как понять, что я к ним отношусь?

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Ответ очевиден — эти люди работают сами на себя, получают за свои услуги деньги от физических или юридических лиц и не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). 

Видов такой занятости может быть множество — репетиторы, нянечки, уборщицы, кондитеры, швеи, таксисты и многое другое. Нередко бизнес самозанятых вырастает из хобби и увлечений. В Сети нередко шутят, что рано или поздно всегда найдется тот, кто будет готов заплатить за твою работу — будь то рисунок, торт или мягкая игрушка ручной работы. 

Кроме того, эксперты напоминают и о сезонной занятости россиян, когда летом и осенью они зарабатывают на продаже ягод-грибов или фруктов-овощей со своего огорода. 

Между тем сейчас в России официально к самозанятым относятся три категории работников: 

  • репетиторы; 
  • уборщики помещений, экономки, домработницы; 
  • няни и сиделки. 

Они могут заявить о себе в ФНС и воспользоваться налоговыми каникулами. По данным на 1 сентября 2018 года, это сделали всего 2149 человек

Власти согласны, что нужно урегулировать статус "самозанятых" в российском законодательстве. 

Какой налог придется платить?

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Речь идет о налоге на профессиональный доход. То есть тот доход, который человек получает, не привлекая дополнительных работников.

Для тех самозанятых россиян, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, ставка налога составит 4% вместо первоначально обсуждавшихся 3%. А для тех, кто торгует с компаниями (то есть юрлицами — прим. ТАСС), — 6%.

При этом новый налоговый режим будет распространяться на тех самозанятых, чей доход будет около 200 тыс. рублей в месяц или 2,4 млн рублей в год. Тем, кто зарабатывает больше, придется оформить ИП.

А что, если я — таксист и ищу клиентов, например, через агрегатор "Яндекс.Такси"?

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Тут вопрос пока не решен до конца. ФНС прорабатывает с агрегаторами услуг несколько возможных вариантов:

  • агрегаторы, как и обычные компании, будут платить налоги за своих "сотрудников";
  • самозанятые клиенты агрегаторов будут платить налоги сами.

При этом бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил в некоторых регионах попробовать другую схему оплаты — годовой патент для самозанятых стоимостью 20 тыс. рублей. При его покупке налоги больше бы не взимались.

Как надо будет платить? Подавать декларацию?

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ФНС разрабатывает специальное мобильное приложение, чтобы облегчить налоговые платежи. Оно будет иметь интерфейс для регистрации, не требующий визита в налоговую. Все, что нужно будет сделать, — отсканировать паспорт и сфотографироваться. В приложении нужно будет ежемесячно отображать получаемые доходы. 

Также пользователь сможет привязать к приложению банковскую карту.

А что с моей пенсией? Мне придется копить на нее самому?

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Работодатели традиционно платят за сотрудников страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) и Фонд социального страхования.

Что касается самозанятых россиян, то 1,5% из 4% уплаченных пойдут на ОМС.

А вот о пенсии тем, кто работает на себя, да, придется позаботиться самим. Они смогут либо самостоятельно платить в ПФР, либо участвовать в накопительной пенсионной системе, когда ее разморозят. В противном случае они смогут рассчитывать только на социальную пенсию по старости (5180,24 рубля в 2018 году).

Еще остается вариант вкладывать и копить.

Будут какие-нибудь льготы?

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Вероятно, да, будут.

Сейчас власти обсуждают возможность предоставления гражданам налогового "кредита" для того, чтобы научить пользоваться системой и понимать, как она работает.

А если я решу не платить? Или платить меньше?

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Тогда, как и в ситуации с любыми другими налогами, вас ждет наказание. За сокрытие налогов рассматривается вариант штрафа до объема выручки.

Но первый год ФНС не планирует проводить каких-то проверок — служба хочет посмотреть, как будет работать система.

Когда ждать нововведений?

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В январе 2019 года ФНС планирует запустить пилотный проект в четырех регионах — Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан. Эксперимент рассчитан на десять лет.

При этом ранее служба предложила дать возможность всем российским регионам присоединяться к проекту.

Госдума рассмотрит законопроект в осеннюю сессию.

И что мне с этого?

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В ФНС уверены, что специальный налоговый режим — ставка по 4% и 6%, позволит снизить нагрузку на самозанятых граждан. Сейчас они должны ежегодно подавать декларацию и платить НДФЛ в размере 13% или регистрироваться как ИП, что опять же несет дополнительные расходы. Кроме того, в ведомстве настаивают, что неправильно говорить о "новом налоге" — это именно другая схема его уплаты. 

Эксперты отмечают, что введение самозанятых в правовое поле поможет защитить трудовые права этой категории граждан. При этом новый налоговый режим может вызвать либо повышение цен на услуги, либо уменьшить прибыль из-за необходимости платить налоги. 

Арина Раксина

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