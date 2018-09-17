Новый налоговый режим. Как самозанятых выводят из тени

Ответ очевиден — эти люди работают сами на себя, получают за свои услуги деньги от физических или юридических лиц и не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП).

Видов такой занятости может быть множество — репетиторы, нянечки, уборщицы, кондитеры, швеи, таксисты и многое другое. Нередко бизнес самозанятых вырастает из хобби и увлечений. В Сети нередко шутят, что рано или поздно всегда найдется тот, кто будет готов заплатить за твою работу — будь то рисунок, торт или мягкая игрушка ручной работы.

Кроме того, эксперты напоминают и о сезонной занятости россиян, когда летом и осенью они зарабатывают на продаже ягод-грибов или фруктов-овощей со своего огорода.

Между тем сейчас в России официально к самозанятым относятся три категории работников:

репетиторы;

уборщики помещений, экономки, домработницы;

няни и сиделки.

Они могут заявить о себе в ФНС и воспользоваться налоговыми каникулами. По данным на 1 сентября 2018 года, это сделали всего 2149 человек.

Власти согласны, что нужно урегулировать статус "самозанятых" в российском законодательстве.