Кредитная поддержка. Почему россияне все больше занимают у банков

Население в 2018 году активно наращивает потребкредитование, теперь ЦБ хочет его "охладить"

Кредитование россиян растет ускоренными темпами — 14,3% за январь—август 2018 года, следует из обзора ЦБ динамики развития банковского сектора. При этом растут все основные виды займов: ипотечные, потребительские и автокредиты. А вот вклады, отметил регулятор, теряют свою привлекательность — за восемь месяцев 2018 года они выросли только на 2,5%, то есть в два раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года. В ЦБ объяснили это изменением поведенческой модели населения. Эксперты, в свою очередь, отмечают недостаточную эффективность действий ЦБ по снижению интереса к розничному кредитованию. Кредитный бум 2018 год стал годом кредитного бума в России. Если в 2017 году размер задолженности населения перед банками вырос на 1,4 трлн рублей, то в 2018 году почти в таком же размере этот показатель увеличился всего за семь месяцев. В итоге к началу августа задолженность россиян составила 13,5 трлн рублей.

При этом уровень кредитного здоровья россиян остается стабильным. Индекс этого показателя (FICO Credit Health Index) во втором квартале 2018 года остался на уровне первого квартала текущего года — 94 пункта. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитической компании FICO. В 2015–2016 годах индекс стремительно падал, достигнув рекордно низкой отметки в 89 пунктов. При расчете показателя специалисты FICO учитывают долю "плохих" долгов в их общем числе. Под "плохими" подразумеваются займы, просроченные более чем на 60 дней за последние шесть месяцев.

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"С 2017 года наметилась тенденция по стабилизации и улучшению кредитного здоровья россиян, — объяснила директор по скорингам FICO Елена Конева. — Очевидно, что качество кредитов, выданных до 2015 года, перестало ухудшаться и стабилизировалось. В свою очередь, качество кредитов, предоставленных за последние три-четыре года, существенно возросло. Однако объем "плохих" долгов все еще остается довольно существенным". Всего на долю просроченной задолженности на начало августа приходилось 817 млрд рублей. С января текущего года этот показатель уменьшился почти на 30 млрд рублей — с более чем 846 млрд.

Количество переходит в объем При этом рост идет не за счет числа потребительских кредитов, а из-за увеличения их объемов, подсчитали специалисты НБКИ. Так, за январь—август 2018 года банки выдали на 0,9% кредитов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — 9,9 млн против 10 млн штук. А вот в денежном эквиваленте россияне получили на 27,7% больше заемных средств, чем годом ранее, — 1,75 трлн рублей. На этом фоне увеличился и средний срок, на который граждане берут кредиты. Например, в самом маленьком сегменте займов, до 100 тыс. рублей, этот рост составил десять месяцев.

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"Банки кредитуют заемщиков более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более "дорогих" товаров и услуг, — объяснил текущую ситуацию генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Это связано с тем, что после некоторого перерыва данная категория заемщиков постепенно переходит от "сберегательных" настроений к тактике более активного "потребления". В свою очередь, граждане с "не идеальной" кредитной историей или низкими доходами постепенно "вымываются" из кредитования на покупку потребительских товаров". Рост потребления Эксперты и власти уже не один раз говорили об отказе россиян от сберегательной модели поведения в пользу наращивания потребления за счет кредитования. ЦБ вновь напомнил об этом, отметив одновременное снижение доли сбережений в пользу расходов на потребление и оплату обязательных платежей. Также россияне стали больше своих сбережений не хранить во вкладах, а инвестировать — в недвижимость и ценные бумаги. Замдиректора "Центра развития" НИУ ВШЭ Светлана Мисихина объяснила, что россияне возмещают отложенную на несколько лет часть потребительских расходов — особенно крупные непродовольственные товары.

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Также рост потребительского кредитования эксперты связали с общим снижением процентных ставок по кредитам на фоне сравнительно мягкой кредитно-денежной политики Центробанка. По данным регулятора, на 1 июля средняя ставка по рублевым кредитам физлицам на срок до года составила 17,12%, а свыше года — 12,47%. Хотя еще на конец 2017 года эти показатели составляли 18,99 и 13,52% соответственно. К тому же, напомним, в 2018 году ЦБ дважды снижал ключевую ставку и трижды сохранял ее на одном уровне. Только на заседании 14 сентября он впервые с 2014 года повысил ставку — до 7,5%. Кроме того, рост кредитной нагрузки россиян не сопровождается аналогичным ростом их доходов. Ранее Минэкономразвития и эксперты подсчитали, что долги населения перед банками растут в два раза быстрее, чем их доходы. А основной рост реальных зарплат пришелся на первое полугодие 2018 года за счет повышения зарплат бюджетников в рамках майских (от 2012 года) указов президента.

Так как за банковскими кредитами обращаются, как правило, не самые зажиточные граждане, темпы прироста задолженности населения начинают вызывать озабоченность относительно уровня долговой нагрузки, отметили специалисты "Центра развития" НИУ ВШЭ в обзоре "Комментарии о государстве и бизнесе". "Рост потребительского кредитования в условиях стагнирующих доходов населения создает предпосылки для "перегрева" рынка. Если так будет продолжаться и дальше, то рынок опять может столкнуться с проблемами, как это уже было в 2012–2014 годы. Тогда пик проблем с закредитованностью населения пришелся на 2013–2014 годы, — заявил старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Ratings Александр Данилов. — И если на этот проблемный период еще и придется какой-нибудь экономический кризис, вызванный внешними или внутренними факторами, то это только усугубит ситуацию".

Новое — незабытое старое В российских банках отметили тенденцию, что население стало брать больше кредитов на покрытие старых долгов. Ранее СМИ сообщали, что только в первом квартале 2018 года россияне направили более 53,9% новых кредитов на погашение старых. Таким образом, заемщики снижали свою долговую нагрузку, а банки оздоравливали кредитные портфели.

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"Сейчас многие банки рефинансируют высокомаржинальные кредиты других банков под более низкую ставку и сверх этого выдают даже дополнительные суммы. Например, у вас есть четыре кредита в разных банках, и вы платите по ним много процентов. Банк предлагает вам: давайте мы объединим все ваши кредиты в один, еще сверху нагрузим, а платить вы будете в месяц меньше за счет того, что мы удлиним срок и снизим ставку. И многие люди на это идут. И таким образом, объем кредитования только увеличивается", — объяснил Александр Данилов. По его мнению, россияне не всегда могут адекватно просчитать свои финансовые возможности отчасти из-за низкой финансовой грамотности. Многие просто не думают, что может что-то случиться — с работой, зарплатой или в экономике. Раз сейчас есть возможность, то почему бы не взять кредит. Ограничение займов Так что неудивительно, что власти хотят несколько ограничить кредитную активность россиян. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще в начале года предупреждала, что регулятор не допустит "перегрева" на рынке потребительского кредитования.

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Так, комитет Госдумы по финансовому рынку разрабатывает поправки в законодательство, чтобы ограничить выдачу кредитов россиянам, дабы они не тратили на погашение кредитов больше 50% совокупного семейного дохода. При повышении этого показателя банкам и микрофинансовым организациям (МФО) запретят выдавать займы гражданам. С одной стороны, возможные изменения направлены на защиту граждан. Но с другой — есть риски, что это способствует распространению деятельности "черных кредиторов". К тому же существует сложность с подсчетом совокупного семейного дохода. По данным НБКИ, только 12,5% заемщиков тратят на погашение кредитов больше 50% ежемесячного дохода. И за три года этот показатель снизился до минимума. "Это потенциально хорошая мера, которая позволяет решить проблему закредитованности населения в корне. Если ее введут, то она должна сработать, но только если одновременно введут еще и ограничение на максимальный срок кредита. Потому что если его не ввести, то банки будут "раскатывать" кредиты в длину, чтобы уложиться в этот норматив", — считает Александр Данилов.

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Чтобы снизить риски, в Госдуме также готовят проект об ужесточении наказания для "черных кредиторов", то есть организаций, не внесенных в реестр Центробанка и нелегально выдающих займы россиянам. Сейчас за такую деятельность полагается только штраф, а авторы идеи предложили ввести уголовную ответственность. "Размер тюремного срока для них требует обсуждения с силовиками, судейским сообществом, ЦБ и Минфином", — уточнил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Эта инициатива может пополнить список мер, призванных ограничить рост кредитной задолженности россиян. А вот повышение коэффициента риска по потребительским кредитам пока показывает себя не слишком эффективно. "Несмотря на то что эта мера способствует снижению выдачи именно высокомаржинальных кредитов, она не ограничивает выдачу кредитов в целом. Потому что сейчас идет тенденция к снижению ставок, и банки так или иначе обходят эту ситуацию, а многих эти меры и вовсе не касаются", — отметил Александр Данилов. Но ЦБ уже допустил введение аналогичной меры и для ипотечных займов с низким первым взносом. Повышение интереса к вкладам В августе вклады населения снизились на 0,6%, и их объем составил 27,4 трлн рублей. При этом многие банки в августе уже начали повышать ставки по вкладам, а увеличение ключевой ставки ЦБ может и дальше способствовать этому процессу. А вот на кредитах решение регулятора вряд ли как-то заметно скажется, так как ставка выросла на незначительные для банков 0,25%. Хотя в ЦБ не исключили ее дальнейшего повышения.