Посол Шри-Ланки в РФ: теракты стали для нас горьким уроком

Посол Шри-Ланки в России Даян Джаятиллека рассказал в специальном интервью ТАСС, кто стоит за волной терактов, прокатившейся по его стране, почему это произошло, а также ответил на вопросы о необходимых действиях мирового сообщества в нынешних условиях.
— Господин посол, по вашему мнению, почему именно Шри-Ланка стала недавно мишенью террористов?
— Вы задали очень хороший вопрос, и многие из нас задаются тем же вопросом: почему это произошло? Я не только ланкиец, но также христианин. Поэтому я был особенно шокирован этим происшествием. Первоначально я не мог понять, почему это могло произойти. Это не имело никакого смысла, это абсолютно иррациональный, а не понятный и не логичный феномен. И рациональный анализ здесь бесполезен, он не приводит ни к какому выводу.
Дело в том, что в Шри-Ланке никогда не было историй каких-либо трений, столкновений или противоречий между христианским и мусульманским меньшинствами. В этой стране и христиане, и мусульмане находятся в меньшинстве. В других странах, где представители этих религий представляют собой большинство, такие конфликты существуют. Например, там, где мусульмане находятся в большинстве, происходят нападения на церкви, это делает не само мусульманское большинство, а какие-то радикализированные течения внутри мусульманского большинства. Когда в стране преобладающим населением являются христиане, мусульмане руководствуются каким-то антагонизмом и из каких-то антагонистических побуждений также нападают на христианские церкви. Однако в Шри-Ланке доминирующим населением являются буддисты, а христиане и мусульмане находятся в меньшинстве. Поэтому невозможно было никак объяснить то, что произошло, поскольку не было никакой предыстории, никакого наращивания или эскалации конфликтной ситуации.
Когда стало известно, что эти теракты осуществили террористы-смертники, тогда стало понятно, что, скорее всего, это представители радикального ислама, это джихадисты. Потому что ранее, когда подобные теракты случались в Шри-Ланке, это были представители тамилов, их движения "Тамильских тигров" ("Тигры освобождения "Тамил илама" — тамильская организация, с 1976 года сражавшаяся за создание независимого государства "Тамил илам" на территории Шри-Ланки — прим. ТАСС). Но они сами являются индуистами, и некоторые из них — христианами. Они никогда не стали бы атаковать церкви.
Каким же образом молодые люди, которые выросли среди своих друзей, среди которых были христиане, могли пойти на такое преступление против них? И можно сказать, что ответ на этот вопрос лежит в области понимания всемирной ситуации. Это исключительно глобальное явление. Дело в том, что ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ — прим. ТАСС) смогла завербовать этих молодых людей из зажиточных семей, которые получили образование в том числе в Великобритании и в Австралии. И они смогли настолько радикализировать их и превратить в фанатиков, смогли промыть им мозги настолько, что они пошли на преступления против церквей, напали на церкви.
Согласно одному из ватиканских историков, это был первый случай в истории, когда через неделю после Пасхи богослужения в церквях были просто отменены. И это тем более странно, что Шри-Ланка не была членом какой-то западной коалиции, она не участвует в военных конфликтах, не вовлечена в конфликты против мусульман. Этого просто нет.
И происходит событие такого масштаба. Здесь масштаб особенно важен, и это действительно из ряда вон выходящее событие.
— Недавно прошла Московская конференция по международной безопасности, в которой принимала участие и делегация из Шри-Ланки. Она также встречалась с представителями Минобороны РФ. Что конкретно обсуждалось?
— Я думаю, что не могу отвечать за содержание этой встречи, и точно не уполномочен рассказывать в подробностях о ней. Но если представители российского Министерства обороны захотят об этом сказать, то пожалуйста, я не буду ничего иметь против. Я могу только сказать, что они выразили глубокое сочувствие, выразили соболезнования нашей делегации. И мы очень признательны заместителю министра обороны Российской Федерации [Александру] Фомину. Российская сторона предложила все возможное содействие Шри-Ланке для того, чтобы противостоять этой угрозе. Заместитель министра обороны сказал о том, что он выступит с соответствующим заявлением. И он это сделал во время приема, обратившись к большому количеству делегатов, собравшихся на этой конференции. Мы очень признательны также министру обороны [Сергею] Шойгу, министру иностранных дел [Сергею] Лаврову за их заявления. Были также выступления министров обороны других стран, в частности Ирана, Малайзии, которые поддержали нас.
Между Россией и Шри-Ланкой действует соглашение о сотрудничестве и взаимной подготовке военных специалистов, и, конечно, мы собираемся продолжать эту практику, это сотрудничество. Во время встречи мы объяснили, что сейчас в связи с этими экстренными событиями, с блицкригом, можно сказать, нападениями, взрывами, наша система немного замедлила реализацию этих соглашений. Потому что все сейчас сосредоточено на преодолении угрозы, которая перед нами стоит. Но это была хорошая встреча.
К этому я еще должен добавить, что делегация из Шри-Ланки принесла свои извинения за то, что уровень представительства был не таким, как первоначально планировалось, из-за этих террористических атак. Со стороны Шри-Ланки должны были присутствовать руководители более высокого звена, должен был приехать главнокомандующий армией Шри-Ланки, глава военно-воздушных сил, но президент своим решением попросил трех главных представителей военных ведомств Шри-Ланки остаться в стране.
— Вы сказали, что Россия и Шри-Ланка продолжают сотрудничество в сфере обучения военных кадров. Нужна ли вашей стране [еще] большая поддержка от России в военном плане, в сфере обеспечения безопасности в связи со сложившейся ситуацией?
— Я отвечу на ваш вопрос "да". Однако что касается деталей этой помощи, официально я ничего не могу сказать. Я могу сказать лишь о том, что Россия традиционно поддерживала Шри-Ланку, была в очень дружеских отношениях со Шри-Ланкой.
Я знаком с одним из генералов в отставке. Он рассказывал, что был в составе той команды, которую Советский Союз отправил в Шри-Ланку в апреле 1971 года, когда были выступления ультралевых. Россия тогда оказала военную помощь, отправила технику, снаряжение и специалистов. Помощь России всегда предоставлялась без каких-либо предварительных условий. Это была безусловная помощь. Россия последовательно оказывала нам поддержку как минимум начиная с 1971 года.
Внутри нашей делегации мы обсуждали это и говорили о том, что мы поражаемся успеху, которого достигла Россия в борьбе против исламистских, джихадистских группировок, против терроризма. Мы все помним эти ужасные атаки в Беслане, захват театрального центра в Москве. Россия всегда играла важную, ключевую роль в противодействии терроризму. Она сыграла важнейшую роль в победе над ИГ в Сирии, несмотря на какие угодно заявления других стран. Начали борьбу Иран и "Хезболлах", но самую большую роль, самый решающий вклад внесла именно Россия. Что касается того, какого рода помощь Шри-Ланка хотела бы получить от России, такое решение должны принимать руководители в Коломбо.
— Может ли идти речь об увеличении объема закупок военной техники в России?
— Это как раз те решения, которые должны приниматься на уровне политического руководства Шри-Ланки. Я лично уверен в превосходстве российского вооружения, которое зарекомендовало себя на полях сражений против ИГ. Я не сомневаюсь в его эффективности, но такого рода решения, еще раз повторю, принимаются на другом, более высоком уровне.
В роли аналитика, но не посла, я бы сказал, что было бы логично для любой страны, которая подверглась атаке со стороны джихадистского терроризма, обратить внимание на те образцы для подражания, тот опыт и поддержку, которую могут предоставить страны, доказавшие на деле свою способность побеждать эти угрозы, на тех, кто побеждал террористов. А не обращаться к тем странам, которые на многих театрах терпели поражение снова и снова в противостоянии с исламистской угрозой. Опять же должен сказать, что это моя позиция как аналитика.
— Можете ли вы заверить туристов из России и других стран, что обстановка на Шри-Ланке вскоре нормализуется? Сколько нужно времени, чтобы победить террористов?
— Я бы сказал, что очень сложно здесь наметить какую-то временную шкалу, говорить о сроках. Но мы говорим о Шри-Ланке как о стране, которая смогла победить "Тамильских тигров". Это была армия террористов-смертников, которая часто совершала подобные теракты. Это произошло более десяти лет назад. Так что у нас есть подобный опыт. Конечно, после 40 лет ведения войны, когда наступает мирное время, есть такая тенденция — она не очень мудрая, но тем не менее по-человечески это объяснимо — это тенденция расслабиться, перестать быть такими бдительными.
Но для нас это был горький урок. Я думаю, что мы сделаем необходимые выводы. Более того, мы очень быстро нагоняем упущенное. Кроме того, мы имеем поддержку стран Южной Азии. Я не скажу, что этого достаточно, но это очень важно. Со стороны мирового сообщества мы видим поддержку и сочувствие. Это касается и России. На всех уровнях: от президента [Владимира] Путина и до российских школьников, которые пришли к нашему посольству, зажгли здесь свечи и свечами выложили фразу "мы с вами". И было несколько таких волн посещений от молодых людей. Мы получаем огромную, удивительную поддержку.
Те, кто стоит за этими атаками, представляют меньшинство среди меньшинства ланкийского населения. Есть джихадисты в мусульманских странах, где мусульмане находятся в большинстве. Но в данном случае это меньшинство внутри меньшинства. Поэтому задача победить такой терроризм в Шри-Ланке может быть сравнительно легче. Я не могу сказать, что на этом все закончилось, но вы еще увидите, что Шри-Ланка движется вперед очень быстрыми темпами. Надеемся скоро победить эту угрозу после ужасной ошибки и недосмотра с нашей стороны. Я как ланкиец осторожно, но тем не менее оптимистически настроен. Мы полны решимости покончить с этим.
Одна из жен террористов взорвала себя, будучи беременной. Она убила себя и двоих своих сыновей, которые находились рядом. Это урок для Шри-Ланки и для всего мира. Если кто-то готов убить себя, убить детей, в том числе своих собственных, то от них можно ожидать любой подлости, любого преступления против нравственности и морали. Это может произойти где угодно и когда угодно, если только им дать шанс это сделать. Шри-Ланка столкнулась сейчас с проблемой, с угрозой своему существованию. Но у нее есть опыт.
Есть ученый Роберт Пейп, который изучал проблему терроризма. Он говорил, что "Тамильские тигры" осуществили больше терактов, используя смертников, чем все исламистские группировки на тот момент. Шри-Ланка смогла преодолеть такую угрозу, и мы снова с ней справимся. Но всем нам необходимо то предложение, которое озвучил президент России Владимир Путин в 2015 году на Генеральной Ассамблее ООН. Он заявил о том, что нам необходимо создать истинно глобальный объединенный фронт противодействия терроризму. Это то, что необходимо всем нам.
— Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы защитить весь Индо-Тихоокеанский регион? Должны ли государства региона создать, к примеру, военный альянс?
— Это проблема семантического характера. Само выражение Индо-Тихоокеанский проект или Индо-Тихоокеанская зона предполагает участие Азии, но речь идет о двух океанах, а не о континентах. Это некий концепт, не сконцентрированный на самой Азии, не включающий Азию как центр этого региона. Хотя Азия — самая населенная и быстро развивающаяся экономически часть нашей планеты.
Если мы говорим о таком Индо-Тихоокеанском регионе, при этом в самом названии региона не упоминаем Азию, то очень сложно привлечь сторонников от наших стран, получить поддержку такому представлению. Кроме того, мы могли бы поддержать этот проект, если бы мы говорили о демилитаризации. Если бы это был просто торговый, экономический проект, проект сотрудничества и так далее. Я думаю, его приветствовали бы все страны. В конце концов, люди не живут в воде, они живут на берегу, в Азии. Все заинтересованы в мире, процветании, поддержании стабильности в этом регионе.
Кстати, Шри-Ланка была инициатором создания зоны мира в Индийском океане. Это была инициатива Сиримаво Бандаранаике, которая была премьер-министром. Эта инициатива была поддержана Индией. Если говорить о такой зоне, то это имело бы смысл. В любом случае все страны преследуют собственные интересы. Нам нужно стремиться к миру и безопасности в этом регионе. Но не хотелось бы, чтобы эти проекты использовались некими странами в качестве военного решения для каких-то своих экономических или политических проблем.
В конце концов, в представлении об Индо-Тихоокеанском регионе многие говорят, что Китай представляет угрозу и этот проект призван ограничить влияние Китая. Но мы в Шри-Ланке не видим никакой угрозы со стороны Китая. Наоборот, инициатива Китая "Один пояс, один путь" очень полезна и очень эффективна. Мы не хотели бы заниматься сдерживанием Китая, это противоречит нашим собственным интересам. Кстати, недавно в Китае закончилась конференция "Один пояс, один путь". Она показала, что это вполне успешная политика.
Но самое главное — не отклоняться в нашей борьбе против мирового терроризма. Речь идет не о терроризме, который представляет собой какую-то конкретную страну. Террористы не связаны с каким-либо конкретным государством. Речь идет о том, чтобы создать универсальный глобальный фронт противодействия терроризму, в который включись бы все страны.
Что касается военных методов давления, это возвращение к колониализму. Мы все-таки живем в XXI веке. Раньше какие-то военные рычаги использовались для того, чтобы подавить поднимающиеся экономически страны. Эта практика абсолютно неприемлема и вредна для мирного сосуществования. Есть такой проект, как АСЕАН, он более сосредоточен на азиатских странах. Этот проект вызывает большее уважение, чем так называемый Индо-Тихоокеанский проект, призванный ограничить Китай или даже всю территорию большой Евразии, ограничить и сдержать путем образования военных союзов между странами. Образование военных союзов не поможет решению проблемы терроризма.
— На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение вещей, которые могут помешать идентификации личности. Это касается всех религий и конфессий? Как обстоят дела с хиджабами и мотоциклетными шлемами? Касается ли это туристов?
— Я не владею статистикой, но я не думаю, что на пляжах Шри-Ланки много туристов, которые носят хиджабы.
— Что по поводу шлемов?
— Это будет касаться в первую очередь затемненных защитных стекол, так называемых визоров. В остальном никаких проблем не должно быть. Все эти ограничения вводятся согласно чрезвычайному положению. По прошествии какого-то времени нужно будет законодательно закрепить эти ограничения, иначе все это просто перестанет действовать. Но речь сейчас идет об идентификации личности. В этом смысле должны быть прозрачные визоры.
— То есть запрет надолго?
— Я надеюсь, что да.
— Не считаете ли вы, что мусульманское меньшинство будет протестовать?
— Я не думаю, что будут проблемы со стороны мусульманского сообщества, потому что мусульмане Шри-Ланки оказывали все возможное содействие. Общественная ситуация на Шри-Ланке просто превосходная. Все слои общества выражают свою поддержку. Это касается и католиков, и буддистов, и мусульман. Ни католический кардинал Шри-Ланки, ни священники не прибегали к проповедованию насилия и ненависти по отношению к мусульманам. Это нашло понимание и поддержку со стороны буддистов и мусульман.
Кстати, сами мусульмане предоставили разведывательные данные, информацию о террористах. В результате были осуществлены рейды, были арестованы 140 связанных с террористами человек, которые сейчас находятся под стражей.
Интересная подробность: один из террористов-смертников был радикализирован в Австралии, не в Шри-Ланке. Австралийские власти следили за ним с 2014 года. Очень важно знать природу террористов. Многие из них радикализируются именно в западных странах. Конечно, это касается не всех стран. Этот человек учился в Великобритании, затем в Австралии. По сведениям его сестры, после того как он вернулся из Австралии, он стал нетерпимо относиться к членам своей собственной семьи, говоря о том, что они отошли от фундаментального толкования ислама. На это нужно обратить самое серьезное внимание.
Мусульмане понимают, что такие теракты, убийство детей, в том числе своих собственных, — самый страшный грех против Аллаха. Более того, мусульмане заявили, что они не будут заниматься погребением останков террористов-смертников. Они не будут преданы земле по мусульманскому обычаю.
Так что с их стороны мы видим положительное содействие и положительную реакцию [на меры по борьбе с террористами]. Некоторые мусульманские лидеры заявили в открытую, что они предупреждали заблаговременно об этих радикальных группировках, только наши власти не отнеслись к этому с должным пониманием. Они не считали это приоритетной угрозой, ожидая возобновления атак со стороны "Тамильских тигров". Никто не воспринимал исламистскую угрозу как реальную. Ваххабиты и салафиты занимаются вербовкой сторонников по всему миру. Это происходит в тех медресе, духовных школах, которые они основывают, где они занимаются извращением надлежащего толкования учения.
Еще нужно сказать, что наше посольство посетили две делегации представителей мусульманского сообщества. Был заместитель комитета Госдумы по международным делам, был президент европейского совета мусульман, были представители духовного руководства мусульман Москвы и Московской области. Все они не только выразили глубокое сочувствие и соболезнования, но и проявили желание посетить Шри-Ланку и поговорить со священниками, с лидерами церкви, с верующими и выразить им слова поддержки. Мы заявили со своей стороны, что постараемся оказать все возможное содействие этим делегациям, чтобы они смогли посетить Шри-Ланку, когда ситуация более-менее стабилизируется.
Я хотел бы также рассказать о предложении, которое я озвучивал делегациям, о том, что мусульманам России стоит провести всемирную конференцию, собрать представителей мусульманских организаций, в том числе молодежных организаций, противостоящих экстремизму, противостоящих террористической идеологии. Должно появиться поистине глобальное движение мусульман, которое выступит против идеологии терроризма. Я думаю, что мусульмане России должны быть в авангарде этого движения.
Беседовал Иван Колыганов