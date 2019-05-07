Посол Шри-Ланки в РФ: теракты стали для нас горьким уроком

Посол Шри-Ланки в России Даян Джаятиллека рассказал в специальном интервью ТАСС, кто стоит за волной терактов, прокатившейся по его стране, почему это произошло, а также ответил на вопросы о необходимых действиях мирового сообщества в нынешних условиях. — Господин посол, по вашему мнению, почему именно Шри-Ланка стала недавно мишенью террористов? — Вы задали очень хороший вопрос, и многие из нас задаются тем же вопросом: почему это произошло? Я не только ланкиец, но также христианин. Поэтому я был особенно шокирован этим происшествием. Первоначально я не мог понять, почему это могло произойти. Это не имело никакого смысла, это абсолютно иррациональный, а не понятный и не логичный феномен. И рациональный анализ здесь бесполезен, он не приводит ни к какому выводу.

На эту тему Серия терактов на Шри-Ланке. Факты

Дело в том, что в Шри-Ланке никогда не было историй каких-либо трений, столкновений или противоречий между христианским и мусульманским меньшинствами. В этой стране и христиане, и мусульмане находятся в меньшинстве. В других странах, где представители этих религий представляют собой большинство, такие конфликты существуют. Например, там, где мусульмане находятся в большинстве, происходят нападения на церкви, это делает не само мусульманское большинство, а какие-то радикализированные течения внутри мусульманского большинства. Когда в стране преобладающим населением являются христиане, мусульмане руководствуются каким-то антагонизмом и из каких-то антагонистических побуждений также нападают на христианские церкви. Однако в Шри-Ланке доминирующим населением являются буддисты, а христиане и мусульмане находятся в меньшинстве. Поэтому невозможно было никак объяснить то, что произошло, поскольку не было никакой предыстории, никакого наращивания или эскалации конфликтной ситуации. Когда стало известно, что эти теракты осуществили террористы-смертники, тогда стало понятно, что, скорее всего, это представители радикального ислама, это джихадисты. Потому что ранее, когда подобные теракты случались в Шри-Ланке, это были представители тамилов, их движения "Тамильских тигров" ("Тигры освобождения "Тамил илама" — тамильская организация, с 1976 года сражавшаяся за создание независимого государства "Тамил илам" на территории Шри-Ланки — прим. ТАСС). Но они сами являются индуистами, и некоторые из них — христианами. Они никогда не стали бы атаковать церкви. Каким же образом молодые люди, которые выросли среди своих друзей, среди которых были христиане, могли пойти на такое преступление против них? И можно сказать, что ответ на этот вопрос лежит в области понимания всемирной ситуации. Это исключительно глобальное явление. Дело в том, что ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ — прим. ТАСС) смогла завербовать этих молодых людей из зажиточных семей, которые получили образование в том числе в Великобритании и в Австралии. И они смогли настолько радикализировать их и превратить в фанатиков, смогли промыть им мозги настолько, что они пошли на преступления против церквей, напали на церкви.

Я бы сказал, что это квантовый скачок в фанатичности таких акций. И это явление морального, этического и философского зла

Согласно одному из ватиканских историков, это был первый случай в истории, когда через неделю после Пасхи богослужения в церквях были просто отменены. И это тем более странно, что Шри-Ланка не была членом какой-то западной коалиции, она не участвует в военных конфликтах, не вовлечена в конфликты против мусульман. Этого просто нет. И происходит событие такого масштаба. Здесь масштаб особенно важен, и это действительно из ряда вон выходящее событие. — Недавно прошла Московская конференция по международной безопасности, в которой принимала участие и делегация из Шри-Ланки. Она также встречалась с представителями Минобороны РФ. Что конкретно обсуждалось? — Я думаю, что не могу отвечать за содержание этой встречи, и точно не уполномочен рассказывать в подробностях о ней. Но если представители российского Министерства обороны захотят об этом сказать, то пожалуйста, я не буду ничего иметь против. Я могу только сказать, что они выразили глубокое сочувствие, выразили соболезнования нашей делегации. И мы очень признательны заместителю министра обороны Российской Федерации [Александру] Фомину. Российская сторона предложила все возможное содействие Шри-Ланке для того, чтобы противостоять этой угрозе. Заместитель министра обороны сказал о том, что он выступит с соответствующим заявлением. И он это сделал во время приема, обратившись к большому количеству делегатов, собравшихся на этой конференции. Мы очень признательны также министру обороны [Сергею] Шойгу, министру иностранных дел [Сергею] Лаврову за их заявления. Были также выступления министров обороны других стран, в частности Ирана, Малайзии, которые поддержали нас.

На эту тему Хронология крупнейших терактов на Шри-Ланке

Между Россией и Шри-Ланкой действует соглашение о сотрудничестве и взаимной подготовке военных специалистов, и, конечно, мы собираемся продолжать эту практику, это сотрудничество. Во время встречи мы объяснили, что сейчас в связи с этими экстренными событиями, с блицкригом, можно сказать, нападениями, взрывами, наша система немного замедлила реализацию этих соглашений. Потому что все сейчас сосредоточено на преодолении угрозы, которая перед нами стоит. Но это была хорошая встреча. К этому я еще должен добавить, что делегация из Шри-Ланки принесла свои извинения за то, что уровень представительства был не таким, как первоначально планировалось, из-за этих террористических атак. Со стороны Шри-Ланки должны были присутствовать руководители более высокого звена, должен был приехать главнокомандующий армией Шри-Ланки, глава военно-воздушных сил, но президент своим решением попросил трех главных представителей военных ведомств Шри-Ланки остаться​ в стране. — Вы сказали, что Россия и Шри-Ланка продолжают сотрудничество в сфере обучения военных кадров. Нужна ли вашей стране [еще] большая поддержка от России в военном плане, в сфере обеспечения безопасности в связи со сложившейся ситуацией? — Я отвечу на ваш вопрос "да". Однако что касается деталей этой помощи, официально я ничего не могу сказать. Я могу сказать лишь о том, что Россия традиционно поддерживала Шри-Ланку, была в очень дружеских отношениях со Шри-Ланкой. Я знаком с одним из генералов в отставке. Он рассказывал, что был в составе той команды, которую Советский Союз отправил в Шри-Ланку в апреле 1971 года, когда были выступления ультралевых. Россия тогда оказала военную помощь, отправила технику, снаряжение и специалистов. Помощь России всегда предоставлялась без каких-либо предварительных условий. Это была безусловная помощь. Россия последовательно оказывала нам поддержку как минимум начиная с 1971 года.

Мы рассчитываем на поддержку России, на сотрудничество с Россией, потому что Россия является для нас надежным партнером

Внутри нашей делегации мы обсуждали это и говорили о том, что мы поражаемся успеху, которого достигла Россия в борьбе против исламистских, джихадистских группировок, против терроризма. Мы все помним эти ужасные атаки в Беслане, захват театрального центра в Москве. Россия всегда играла важную, ключевую роль в противодействии терроризму. Она сыграла важнейшую роль в победе над ИГ в Сирии, несмотря на какие угодно заявления других стран. Начали борьбу Иран и "Хезболлах", но самую большую роль, самый решающий вклад внесла именно Россия. Что касается того, какого рода помощь Шри-Ланка хотела бы получить от России, такое решение должны принимать руководители в Коломбо. — Может ли идти речь об увеличении объема закупок военной техники в России? — Это как раз те решения, которые должны приниматься на уровне политического руководства Шри-Ланки. Я лично уверен в превосходстве российского вооружения, которое зарекомендовало себя на полях сражений против ИГ. Я не сомневаюсь в его эффективности, но такого рода решения, еще раз повторю, принимаются на другом, более высоком уровне. В роли аналитика, но не посла, я бы сказал, что было бы логично для любой страны, которая подверглась атаке со стороны джихадистского терроризма, обратить внимание на те образцы для подражания, тот опыт и поддержку, которую могут предоставить страны, доказавшие на деле свою способность побеждать эти угрозы, на тех, кто побеждал террористов. А не обращаться к тем странам, которые на многих театрах терпели поражение снова и снова в противостоянии с исламистской угрозой. Опять же должен сказать, что это моя позиция как аналитика. — Можете ли вы заверить туристов из России и других стран, что обстановка на Шри-Ланке вскоре нормализуется? Сколько нужно времени, чтобы победить террористов? — Я бы сказал, что очень сложно здесь наметить какую-то временную шкалу, говорить о сроках. Но мы говорим о Шри-Ланке как о стране, которая смогла победить "Тамильских тигров". Это была армия террористов-смертников, которая часто совершала подобные теракты. Это произошло более десяти лет назад. Так что у нас есть подобный опыт. Конечно, после 40 лет ведения войны, когда наступает мирное время, есть такая тенденция — она не очень мудрая, но тем не менее по-человечески это объяснимо — это тенденция расслабиться, перестать быть такими бдительными.

На эту тему "Мы словно вернулись на 10 лет назад". Коломбо оправляется после терактов

Но для нас это был горький урок. Я думаю, что мы сделаем необходимые выводы. Более того, мы очень быстро нагоняем упущенное. Кроме того, мы имеем поддержку стран Южной Азии. Я не скажу, что этого достаточно, но это очень важно. Со стороны мирового сообщества мы видим поддержку и сочувствие. Это касается и России. На всех уровнях: от президента [Владимира] Путина и до российских школьников, которые пришли к нашему посольству, зажгли здесь свечи и свечами выложили фразу "мы с вами". И было несколько таких волн посещений от молодых людей. Мы получаем огромную, удивительную поддержку. Те, кто стоит за этими атаками, представляют меньшинство среди меньшинства ланкийского населения. Есть джихадисты в мусульманских странах, где мусульмане находятся в большинстве. Но в данном случае это меньшинство внутри меньшинства. Поэтому задача победить такой терроризм в Шри-Ланке может быть сравнительно легче. Я не могу сказать, что на этом все закончилось, но вы еще увидите, что Шри-Ланка движется вперед очень быстрыми темпами. Надеемся скоро победить эту угрозу после ужасной ошибки и недосмотра с нашей стороны. Я как ланкиец осторожно, но тем не менее оптимистически настроен. Мы полны решимости покончить с этим. Одна из жен террористов взорвала себя, будучи беременной. Она убила себя и двоих своих сыновей, которые находились рядом. Это урок для Шри-Ланки и для всего мира. Если кто-то готов убить себя, убить детей, в том числе своих собственных, то от них можно ожидать любой подлости, любого преступления против нравственности и морали. Это может произойти где угодно и когда угодно, если только им дать шанс это сделать. Шри-Ланка столкнулась сейчас с проблемой, с угрозой своему существованию. Но у нее есть опыт. Есть ученый Роберт Пейп, который изучал проблему терроризма. Он говорил, что "Тамильские тигры" осуществили больше терактов, используя смертников, чем все исламистские группировки на тот момент. Шри-Ланка смогла преодолеть такую угрозу, и мы снова с ней справимся. Но всем нам необходимо то предложение, которое озвучил президент России Владимир Путин в 2015 году на Генеральной Ассамблее ООН. Он заявил о том, что нам необходимо создать истинно глобальный объединенный фронт противодействия терроризму. Это то, что необходимо всем нам. — Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы защитить весь Индо-Тихоокеанский регион? Должны ли государства региона создать, к примеру, военный альянс? — Это проблема семантического характера. Само выражение Индо-Тихоокеанский проект или Индо-Тихоокеанская зона предполагает участие Азии, но речь идет о двух океанах, а не о континентах. Это некий концепт, не сконцентрированный на самой Азии, не включающий Азию как центр этого региона. Хотя Азия — самая населенная и быстро развивающаяся экономически часть нашей планеты.

Мы видим сегодня в этих океанах усиливающееся движение военных кораблей, причем это не корабли Китая и не корабли России

Если мы говорим о таком Индо-Тихоокеанском регионе, при этом в самом названии региона не упоминаем Азию, то очень сложно привлечь сторонников от наших стран, получить поддержку такому представлению. Кроме того, мы могли бы поддержать этот проект, если бы мы говорили о демилитаризации. Если бы это был просто торговый, экономический проект, проект сотрудничества и так далее. Я думаю, его приветствовали бы все страны. В конце концов, люди не живут в воде, они живут на берегу, в Азии. Все заинтересованы в мире, процветании, поддержании стабильности в этом регионе. Кстати, Шри-Ланка была инициатором создания зоны мира в Индийском океане. Это была инициатива Сиримаво Бандаранаике, которая была премьер-министром. Эта инициатива была поддержана Индией. Если говорить о такой зоне, то это имело бы смысл. В любом случае все страны преследуют собственные интересы. Нам нужно стремиться к миру и безопасности в этом регионе. Но не хотелось бы, чтобы эти проекты использовались некими странами в качестве военного решения для каких-то своих экономических или политических проблем. В конце концов, в представлении об Индо-Тихоокеанском регионе многие говорят, что Китай представляет угрозу и этот проект призван ограничить влияние Китая. Но мы в Шри-Ланке не видим никакой угрозы со стороны Китая. Наоборот, инициатива Китая "Один пояс, один путь" очень полезна и очень эффективна. Мы не хотели бы заниматься сдерживанием Китая, это противоречит нашим собственным интересам. Кстати, недавно в Китае закончилась конференция "Один пояс, один путь". Она показала, что это вполне успешная политика.

На эту тему Президент Шри-Ланки: мы с Владимиром Путиным хорошо поняли друг друга

Но самое главное — не отклоняться в нашей борьбе против мирового терроризма. Речь идет не о терроризме, который представляет собой какую-то конкретную страну. Террористы не связаны с каким-либо конкретным государством. Речь идет о том, чтобы создать универсальный глобальный фронт противодействия терроризму, в который включись бы все страны. Что касается военных методов давления, это возвращение к колониализму. Мы все-таки живем в XXI веке. Раньше какие-то военные рычаги использовались для того, чтобы подавить поднимающиеся экономически страны. Эта практика абсолютно неприемлема и вредна для мирного сосуществования. Есть такой проект, как АСЕАН, он более сосредоточен на азиатских странах. Этот проект вызывает большее уважение, чем так называемый Индо-Тихоокеанский проект, призванный ограничить Китай или даже всю территорию большой Евразии, ограничить и сдержать путем образования военных союзов между странами. Образование военных союзов не поможет решению проблемы терроризма. — На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение вещей, которые могут помешать идентификации личности. Это касается всех религий и конфессий? Как обстоят дела с хиджабами и мотоциклетными шлемами? Касается ли это туристов? — Я не владею статистикой, но я не думаю, что на пляжах Шри-Ланки много туристов, которые носят хиджабы. — Что по поводу шлемов? — Это будет касаться в первую очередь затемненных защитных стекол, так называемых визоров. В остальном никаких проблем не должно быть. Все эти ограничения вводятся согласно чрезвычайному положению. По прошествии какого-то времени нужно будет законодательно закрепить эти ограничения, иначе все это просто перестанет действовать. Но речь сейчас идет об идентификации личности. В этом смысле должны быть прозрачные визоры. — То есть запрет надолго? — Я надеюсь, что да. — Не считаете ли вы, что мусульманское меньшинство будет протестовать? — Я не думаю, что будут проблемы со стороны мусульманского сообщества, потому что мусульмане Шри-Ланки оказывали все возможное содействие. Общественная ситуация на Шри-Ланке просто превосходная. Все слои общества выражают свою поддержку. Это касается и католиков, и буддистов, и мусульман. Ни католический кардинал Шри-Ланки, ни священники не прибегали к проповедованию насилия и ненависти по отношению к мусульманам. Это нашло понимание и поддержку со стороны буддистов и мусульман. Кстати, сами мусульмане предоставили разведывательные данные, информацию о террористах. В результате были осуществлены рейды, были арестованы 140 связанных с террористами человек, которые сейчас находятся под стражей.

Так что никто не считает мусульман ответственными за эти теракты. Это, скорее, салафиты и ваххабиты. Есть имамы салафитского направления, которые несут ненависть

Интересная подробность: один из террористов-смертников был радикализирован в Австралии, не в Шри-Ланке. Австралийские власти следили за ним с 2014 года. Очень важно знать природу террористов. Многие из них радикализируются именно в западных странах. Конечно, это касается не всех стран. Этот человек учился в Великобритании, затем в Австралии. По сведениям его сестры, после того как он вернулся из Австралии, он стал нетерпимо относиться к членам своей собственной семьи, говоря о том, что они отошли от фундаментального толкования ислама. На это нужно обратить самое серьезное внимание. Мусульмане понимают, что такие теракты, убийство детей, в том числе своих собственных, — самый страшный грех против Аллаха. Более того, мусульмане заявили, что они не будут заниматься погребением останков террористов-смертников. Они не будут преданы земле по мусульманскому обычаю. Так что с их стороны мы видим положительное содействие и положительную реакцию [на меры по борьбе с террористами]. Некоторые мусульманские лидеры заявили в открытую, что они предупреждали заблаговременно об этих радикальных группировках, только наши власти не отнеслись к этому с должным пониманием. Они не считали это приоритетной угрозой, ожидая возобновления атак со стороны "Тамильских тигров". Никто не воспринимал исламистскую угрозу как реальную. Ваххабиты и салафиты занимаются вербовкой сторонников по всему миру. Это происходит в тех медресе, духовных школах, которые они основывают, где они занимаются извращением надлежащего толкования учения.

На эту тему Министр туризма Шри-Ланки: страна готова снижать цены на туры для возвращения туристов