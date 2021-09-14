"Последняя дуэль", "Прошлой ночью в Сохо", "Мама, я дома": еще пять фильмов из Венеции

Как мы уже говорили, программа Венецианского фестиваля в этом году оказалась богатой на громкие премьеры. Мы уже писали про "Дюну", "Спенсер: тайну принцессы Дианы", "Власть пса" и "Руку бога", а теперь рассказываем про еще пять ярких работ из Венеции. "Полный рабочий день" Один из лучших фильмов Венеции этого года в секции "Горизонты", который оказался сильнее, чем многие работы основного конкурса.

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Жюли — мать-одиночка с двумя детьми. Она живет в пригороде и работает уборщицей в шикарном отеле в центре Парижа. До развода она занимала важную позицию в международной компании, но забота о семье потребовала от нее радикальных решений. Жюли пытается быть хорошей матерью для своих детей, сохранить свою работу в отеле и найти новую, которая бы отвечала ее интересам и навыкам. Однако няня отказывается следить за детьми, весь парижский транспорт парализует забастовка, а в отеле недовольны постоянными опозданиями Жюли. Она пытается сбалансировать свою жизнь, но, кажется, все ее надежды могут разрушиться за один день. Режиссер Эрик Гравель берет лучшие элементы из наследия главных режиссеров Франции братьев Дарденн и британца Кена Лоуча, которые сделали карьеру на фильмах о социальной несправедливости и разрушительной силе капитализма, и делает из жизни маленького человека захватывающий триллер. Холодные тона, энергичный электронный саундтрек от экспериментальной музыкантши Ирен Дресель и игра Лорэ Кэлами держат в напряжении до самого конца. Гравель получил награду как лучший режиссер, а Кэлами как лучшая актриса в секции "Горизонты". "Прошлой ночью в Сохо" Режиссер "Зомби по имени Шон" и "Скотт Пилигрим против всех" Эдгар Райт снял остроумный фильм про романтизацию прошлого. Девушка Элоиз (Томасин Маккензи) живет в английской глубинке вместе с бабушкой, которая рассказывает ей про свободные 60-е и ставит свои любимые пластинки. Элоиз поступает в колледж на дизайнера и отправляется в большой и опасный Лондон, где одноклассники сразу же поднимают на смех ее самодельную одежду и любовь к старой музыке. Тогда она решает переехать в более дружелюбное место и арендует комнату у миссис Коллинз.

Описание Кадр из фильма "Прошлой ночью в Сохо" © Venice Film Festival

По ночам Элоиз снится девушка из Лондона 60-х по имени Сэнди (Аня Тейлор-Джой), которая приезжает в город, чтобы стать певицей, но в итоге оказывается жертвой жестокого обмана. Роль миссис Коллинз в фильме исполнила легендарная актриса Дайана Ригг, которая умерла, когда Райт закончил монтаж картины. "Прошлой ночью в Сохо" посвящен ей. Райт жестко проходится по тем, кто любит представлять 60-е как время цветов, свободы и любви, и вываливает на нас всю нелицеприятную подноготную того времени. "Прошлой ночью в Сохо" изобилует элементами фильмов ужасов, но не лишен фирменного райтовского остроумия. "Последняя дуэль" Мэтт Деймон и Бен Аффлек после долгих лет разлуки решили вспомнить времена "Умницы Уилла Хантинга" и снова написать сценарий вместе. На этот раз их привлекла книга Эрика Джагера, которая анализирует события последней законной дуэли во Франции конца XIV века. В качестве режиссера сценаристы пригласили Ридли Скотта, который знает толк в исторических драмах.

Описание Кадр из фильма "Последняя дуэль" © Venice Film Festival

Нормандский рыцарь Жан де Карруж (Деймон) и его сосед Жак Ле Гри (Адам Драйвер) довольно быстро превращаются из друзей во врагов. Их совместные военные подвиги забываются под давлением земельных распрей, судебных исков и фаворитизма их вассала Пьера Д’Аленсона (Аффлек), который обожает Ле Гри и явно недолюбливает Карружа. По возвращении из очередной военной кампании жена Карружа Маргарет (звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер) сообщает ему, что ее изнасиловал Ле Гри. Тогда рыцарь обращается к королю Франции, чтобы тот позволил ему восстановить справедливость на дуэли. Правда, в случае если Карруж проиграет, Маргарет сожгут на костре за ложные обвинения. Аффлек и Деймон по примеру "Расёмона" Акиры Куросавы решают показать несколько точек зрения на одни и те же события — Карружа, Ле Гри и Маргарет. Каждый писал часть сценария для своего персонажа, а для описания событий по версии Маргарет пригласили режиссера "Парков и зон отдыха" и "Оранжевый — хит сезона" Николь Холофсенер. Над событиями, произошедшими 600 лет назад, историки спорят до сих пор, однако сценаристы открыто называют правдой только одну версию, как бы ставя точку в движении Me too. "Мама, я дома" Еще один фестивальный дебют ученика Александра Сокурова. На этот раз — Владимира Битокова, который так же, как еще одна дебютантка этого года Кира Коваленко, снял драму в родной Кабардино-Балкарии.