В США больше всего заключенных в мире. Виноваты ли в этом частные тюрьмы?

На прошлой неделе президент США Джо Байден официально запретил Министерству юстиции продлевать контракты с частными тюрьмами. Такое решение глава государства принял в рамках своих усилий по борьбе с расовым неравенством. Цель инициативы — сократить тенденцию "массового лишения свободы", которая наблюдается в стране в последние несколько десятилетий и затрагивает преимущественно представителей меньшинств. США — мировой лидер по количеству заключенных. На сегодняшний день в американских тюрьмах содержатся более 2 млн человек, что составляет примерно 25% от всего тюремного населения Земли. Как говорится на сайте Белого дома, большая часть узников США — это так называемые people of color, а проще говоря, люди небелой расы.

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Американское тюремное население действительно имеет ярко выраженный расовый перекос. По данным федерального Бюро тюрем, 38,6% американских заключенных — темнокожие, 30,1% — латиноамериканцы. Остальные — это белые (27,5%), коренные американцы (2,4%) и азиаты (1,5%). "Каждый третий рожденный сегодня темнокожий мальчик рискует попасть в тюрьму, среди латиноамериканцев это каждый шестой мальчик, среди белых — каждый 17-й", — говорится на сайте Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU). Кроме того, организация указывает на стремительный рост женского населения в исправительных учреждениях. Примечательно, что населяющие тюрьмы США people of color одновременно являются и самыми малообеспеченными представителями среди своих этнических групп. По данным за 2018 год, наиболее высокий уровень бедности наблюдается среди коренных американцев — 25,4%, которые, по разным оценкам, составляют всего 1,6% от всего населения США. Следом за ними идут темнокожие (20,8% бедных) и латино (17,6% бедных) — основные обитатели американских исправительных учреждений. Доля белых американцев, находящихся за чертой бедности, в 2018 году составила 8,1%. Многолетний феномен Разросшееся до миллионов тюремное население страны в США рассматривают как особый социальный феномен и называют его политикой "массового лишения свободы" (Mass Incarceration, англ.). Этот термин распространился в Америке еще в начале 70-х годов, когда число людей, попадающих за решетку, начало увеличиваться в геометрической прогрессии. По данным Центра правосудия Бреннана, во многом эта тенденция была связана с решением 37-го президента США Ричарда Никсона объявить войну наркопреступности. Его курс продолжил Рональд Рейган, за восемь лет правления которого число заключенных в США выросло с 329 тыс. до 627 тыс. человек. "Этот ошеломляющий рост сильнее всего ударил по расовым меньшинствам: они непропорционально чаще оказывались в тюрьмах, что происходит и сегодня", — говорится в материале центра. Количество заключенных росло как на федеральном, так и на местном уровнях. При этом большая часть американских узников до сих пор содержится именно в тюрьмах штатов. С конца 80-х годов и до наших дней число заключенных в США увеличилось почти в четыре раза, из чего можно сделать вывод, что "массовое лишение свободы" — феномен, за которым страна наблюдает уже несколько десятилетий. Спрос рождает предложение Из-за резкого увеличения числа заключеных в 80-х годах страна начала сталкиваться с острой нехваткой тюрем. На помощь государству пришли частные компании, которым начали передавать содержание арестантов на аутсорс.

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Первым наиболее успешным американским тюремным предприятием стала основанная в 1983 году Исправительная корпорация Америки CoreCivic (Corrections Corporation of America). Как пишет журнал Time, отдельные частники существовали в США и раньше. По информации издания, приватизация тюрем в стране началась еще в XIX веке, но тогда они были устроены скорее как плантации. Эти учреждения зарабатывают деньги на правительственных контрактах, в которых оговариваются затраты на каждого заключенного. Тюрьмы предоставляют своим "клиентам" обязательный рацион питания, одежду, медицинское обслуживание и другие бытовые предметы и услуги. Многочисленные исследования показывают, что условия содержания в частных тюрьмах традиционно хуже, чем в государственных. Часто это объясняют желанием коммерческих организаций сэкономить, "срезать углы" ради дополнительной прибыли. Частники экономят на питании, вводят дополнительные платные услуги, словом, зарабатывают, чем могут. Кроме того, сотрудники таких тюрем обычно хуже подготовлены по сравнению с коллегами из госучреждений. Они также получают меньшую зарплату. Все это сказывается на безопасности тюрьмы и на условиях, в которых находятся лица, отбывающие наказание. Учреждениям выгодно, чтобы заключенные оставались в их стенах подольше, так что рецидивизм или продление срока содержания фактически гарантируют им дополнительный доход. Многие правозащитники говорят о том, что точечная критика частных тюрем вовсе не означает, что в государственных учреждениях все иначе. Там также есть и проблемы с коррупцией, насилием и плохими условиями содержания. Другое дело, что правозащитники недовольны самой концепцией того, что кто-то строит частный бизнес, используя арестантов. Согласно исследованиям центра Sentencing Project, пик содержания в частных тюрьмах пришелся на 2012 год, когда в стенах этих учреждений находилось 137 220 человек. С тех пор цифра постепенно сокращалась, к примеру, в 2017 году она составляла уже 121 718 человек. Попытки упразднить частников Многочисленные доклады и свидетельства о плохих условиях в частных тюрьмах стали поводом для беспокойства еще во времена администрации Обамы. В 2016 году Министерству юстиции США предложили сократить использование этих учреждений после того, как отчет ведомства показал, что в них более высокий уровень контрабанды, насилия и применения силы, чем в государственных тюрьмах.

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После прихода в Белый дом президента Трампа в 2017 году тогдашний генеральный прокурор Джефф Сешнс отменил меморандум Обамы, "чтобы удовлетворить будущие потребности федеральной исправительной системы". Администрация Трампа продолжила использовать частные центры содержания, в том числе чтобы проводить политику разделения семей мигрантов. Как отмечает агентство Associated Press, в 2019 году крупнейшие частные операторы тюрем CoreCivic и GEO Group заключили контракты с Иммиграционно-таможенной службой США (ICE) на сумму около $1,3 млд. Они же выделяли крупные дотации Республиканской партии, в том числе на переизбрание Трампа. После выборов 2020 года Джо Байден решил вновь ограничить сотрудничество федеральных властей с частными пенитенциарными заведениями. По мнению нового президента США, это "первый шаг к тому, чтобы корпорации перестали наживаться на заключенных". "Для уменьшения числа заключенных мы должны уменьшить финансовые стимулы к заключению (людей под стражу — прим. ТАСС) и постепенно отказаться от использования федеральным правительством частных центров содержания под стражей", — говорится в тексте указа. Незначительная мера Несмотря на усилия президента, правозащитники и эксперты указывают на незначительный охват тюремной реформы Байдена. "Указ распространяется только на федеральную пенитенциарную систему, в которой содержится около 11% всех лиц, находящихся в тюрьмах по всей стране. Из них около 15% находятся в частных учреждениях. Это означает, что приказ затрагивает только около 1,5% заключенных США", — пишет в своей колонке для Washington Post профессор права в Университете Фордхэма Джон Пфафф. Как указывает Associated Press, сегодня в федеральных тюрьмах находятся почти 152 тыс. человек, из которых 14 тыс. отбывают наказания в частных учреждениях. Если вспомнить про общее число тюремного населения в США, то становится ясно, что новая мера практически никак не влияет на ситуацию в целом. "Решение Байдена не положит конец массовому лишению свободы, но сдержит отрасль, которая финансово заинтересована в этой тенденции", — заявил NRP Дэвид Фатхи, директор национального проекта ACLU по тюрьмам. При этом речь не идет о немедленном прекращении контрактов, они все еще будут выполняться до истечения их сроков, что может занять годы. Если демократам не удастся сохранить контроль над Белым домом после выборов 2024 года, то даже эти усилия Байдена могут оказаться напрасными. Указ также не распространяется на службу ICE, которая использует частников для содержания нелегальных мигрантов. По данным ACLU, по состоянию на январь 2020 года 81% людей, задержанных ICE, содержались в частных учреждениях. Корень проблемы Но, пожалуй, главным вопросом остается то, как отказ от сотрудничества с частными тюрьмами решит проблему "массового лишения свободы" и расового перекоса. Роль тюрем, как федеральных, так и частных, сводится к тому, чтобы обеспечивать изоляцию осужденных. Решение о том, кто отправится за решетку, принимают не они, а суды и полиция.

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