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Не сидят без дела. Как труд заключенных используют бренды, госкорпорации и даже политики

© EPA/ALEX HOFFORD
Из-за низкой стоимости рабочей силы некоторые компании предпочитают выпускать свою продукцию в тюрьмах

Несмотря на устойчивое выражение об "отсидке" в тюрьме, в реальной жизни заключенным редко приходится скучать, сидя за решеткой. Большинство из них должны трудиться и ежедневно выполнять рабочую норму. Это может быть пошив одежды, печать типографской продукции, производство стройматериалов, изготовление спортивного инвентаря и другое.

Дешевый труд заключенных используют как небольшие компании, так и крупные корпорации, в том числе государственные. Вопрос о том, насколько это этично часто становится предметом дискуссий.

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С одной стороны, люди получают возможность овладеть навыками и заработать на жизнь, с другой — этот труд часто является недобровольным, а значит, заключенных, по сути, принуждают к работам, причем часто за очень низкую плату.

Одновременно речь идет о лицах, нарушивших закон, которые должны отрабатывать свой долг перед обществом. Но даже виновный в преступлении человек не лишается своих прав (в том числе трудовых), а значит, их нельзя игнорировать.

Рождественское послание из Китая

На прошлой неделе газета Sunday Times опубликовала историю шестилетней Флоренс Уиддик из Лондона. Во время подписи купленных в магазине Tesco рождественских открыток девочка нашла в одной из них послание от заключенных из шанхайской тюрьмы Цинпу. 

На карточке, украшенной изображением кота в шапке Санта-Клауса, говорилось, что иностранцев в тюрьме якобы принуждают работать против их воли. Автор послания просил связаться с правозащитниками и британским журналистом Питером Хамфри, который сам отбывал наказание в тюрьме Цинпу в 2014–2016 годах. 

Это не первый случай, когда в китайских товарах находят записки от заключенных. Так, в 2017 году Кристель Уоллес из Аризоны нашла в купленной в магазине Walmart сумке записку на мандаринском. В ней неизвестный мужчина рассказывал, что находится в тюрьме в провинции Гуанси, где его бьют и заставляют работать по 14 часов в день. В 2011 году женщина из Орегона получила записку из китайского тюремного лагеря в пачке с украшениями для Хеллоуина. 

Использовать труд осужденных в Китае позволяет закон. С его помощью поддерживают производственные мощности китайских компаний. Согласно законодательству КНР, "тюремные предприятия" не должны заставлять заключенных работать более восьми часов в день, пять дней в неделю.

Узнав о записке от заключенного в открытке, Tesco приостановила сотрудничество со своим китайским поставщиком — компанией Zheijiang Yunguang Printing. Британская сеть изъяла рождественские карточки из продажи и начала расследование. В Tesco пригрозили разорвать контракты с подрядчиком, если информация об использовании подневольного труда подтвердится.

В Zheijiang Yunguang Printing ответили, что узнали о случившемся из газет. Предприятие отрицает свою связь с какими-либо тюрьмами.

"Они пытаются раскрутить политическую тему? Они хотят начать критиковать ситуацию с правами человека в нашей стране?" — задались вопросом в китайской компании во время беседы с изданием Global Times.

Случившееся прокомментировали в Пекине. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал историю устаревшим фарсом, а также отметил, что в шанхайской тюрьме Цинпу не существует никакого использования подневольного труда иностранных заключенных.

Сообщения британских СМИ также опроверг секретарь Коммунистической партии и директор окружной тюрьмы Цинпу Ли Цян. Статью в Sunday Times он назвал беспочвенной и основанной на "богатом воображении".

По его словам, так называемый принудительный труд в тюрьме на самом деле является частью программ по "перевоспитанию". Участие в ней добровольное и только по специальному заявлению. Комиссия определяет навыки и возможности каждого заключенного, а также выплачивает за работу денежную компенсацию.

От открыток к большой политике

Спустя всего несколько дней после того, как СМИ рассказали историю шестилетней Флоренс Уиддик, стало известно еще об одном громком случае использования труда заключенных. На этот раз в США.

В истории оказался замешан Майкл Блумберг — бывший мэр Нью-Йорка, филантроп, один из самых богатых людей в США, а с недавних пор и кандидат в кандидаты на пост президента США от Демократической партии.

Портал The Intercept узнал, что его предвыборный штаб пользовался услугами фирмы ProCom, на которую в том числе работают и заключенные американских тюрем. ProCom является оператором нескольких колл-центров — как в Нью-Джерси, так и в Оклахоме. Именно из Оклахомы заключенные одной из женских тюрем обзванивали потенциальных избирателей Блумберга в Калифорнии. По словам источников портала, звонившие сообщали абонентам, что Блумберг платит за разговор, но не говорили, откуда они звонят. В штабе политика журналистов заверили, что не знали о применении своими структурами труда заключенных.

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"Мы не знали об этом и никогда не допустили бы такого, если бы знали. Мы не считаем верной такую практику и прекратили сотрудничество с субподрядчиком, о котором идет речь", — говорится в заявлении представителей штаба.

При этом в ProCom порталу рассказали, что платили исправительному учреждению минимальную для штата Оклахома сумму — $7,25 в час каждому оператору.

В то же время на сайте департамента исправительных учреждений США говорится, что работающим заключенным платят лишь $20 в месяц. Но представитель ProCom заверил The Intercept, что работники их колл-центров получали гораздо больше даже за день работы. В департаменте исправительных учреждений Оклахомы изданию не стали комментировать эту информацию.

Тюремный труд в Америке допускает 13-я поправка к конституции. Значительный объем работ приходится на выполнение госзаказа. Так, в федеральных тюрьмах заключенные работают на правительственную корпорацию UNICOR. Большинство клиентов UNICOR — это другие федеральные агентства, но программа также продает товары и услуги на миллионы долларов и частным фирмам. Например, тюремный труд использовали такие крупные компании, как Microsoft, Starbucks, Victoria Secret, Pfizer и другие.

Заключенные шьют форму для военных и полиции, производят бронежилеты, воздушные фильтры, лампы, дорожные знаки и канцелярские принадлежности. За свой труд они в среднем получают от $0,23 до $1,15 в час.

Из-за такой низкой стоимости правительство и штаты могут продавать частным компаниям тюремные товары и услуги по самым низким ценам, тем самым стимулируя рынок труда массовыми лишениями свободы.

Труд заключенных в России

Каждый осужденный к лишению свободы в России обязан трудиться на работах, куда его назначает тюремная администрация. Более 800 подразделений ФСИН РФ по всей стране производят свыше 100 тыс. наименований продукции. В швейной отрасли занята почти половина трудящихся в тюрьмах. По большей части заключенные производят одежду и обувь. В интернете можно даже найти российские бренды одежды, которые делают акцент на том, что их продукция сшита заключенными. 

Согласно информации ФСИН, средний заработок осужденных в России составляет 4,8 тыс. рублей в месяц. На наиболее успешных предприятиях он может достигать и 50 тыс. рублей в месяц, хотя таких предприятий в уголовно-исполнительной системе немного. 

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Во ФСИН отмечают, что размер дохода зависит от квалификации заключенного и от выполнения норм выработки. Кроме того, для всех осужденных в России не хватает рабочих мест, поэтому многие из них заняты лишь частично, что и сказывается на зарплатах.

Для исправления этой ситуации президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешит работу на гражданских предприятиях осужденных из колоний-поселений, а также приговоренных к принудительным работам. Таким образом, заключенные смогут трудиться за пределами тюрем, что поможет их ресоциализации. Документ вступает в силу 1 января 2020 года.

В 2019 году ФСИН заключила с предпринимателями договоры на производство заказов в учреждениях службы на 7 млрд рублей. Для выполнения заказов бизнес предоставил предприятиям ФСИН 21 тыс. единиц производственного оборудования. Более половины привлеченных к работам осужденных трудятся по контрактам с коммерческими структурами.

При этом замдиректора ФСИН России Рустам Степаненко рассказал, что производственные мощности ФСИН пока загружены лишь на 58%. Объем госзаказов для сторонних организаций на предприятиях ФСИН почти в пять раз ниже, чем контракты с предпринимателями. Перспективной в службе считают сферу металло- и деревообработки за счет привлечения госконтрактов.

Дмитрий Беляев

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