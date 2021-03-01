Трамп обещал сторонникам вернуть республиканцев в Белый дом

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп в первом выступлении после ухода с поста главы государства остановился буквально в одном шаге от того, чтобы объявить о своем участии в президентской гонке в 2024 году, хотя очень прозрачно намекнул на то, что примет такое решение.

Бывший глава Белого дома в воскресенье вечером выступил на конференции консервативных кругов США, которая проходила в Орландо (штат Флорида). Это одно из крупнейших мероприятий Республиканской партии, на котором нередко определяются ее приоритеты и будущий курс. С самого старта работы конференции в четверг Трамп был в центре внимания ее участников. Его сравнивали с новым президентом Джо Байденом и рассуждали о том, останется ли он в политике, приходя к одному и тому же выводу - безусловно, останется.

Америка на последнем месте

Трамп говорил около полутора часов, и основную часть своей речи посвятил критике Байдена, которого описал как худшего президента в американской истории, который "поставил Америку на последнее место". Экс-президент раскритиковал новую администрацию за ослабление контроля над миграционными потоками и прекращение курса на энергонезависимость США. Он обвинил Байдена в том, что тот фактически использовал разработанный его предшественником план вакцинации и начал развязывать новые войны.

Первое после ухода с президентского поста выступление бывшего президента привлекло внимание и американских СМИ, которые со ссылкой на источники на протяжении недели гадали, объявит ли он о создании новой партии после того, как некоторые республиканцы в Конгрессе поддержали второй импичмент против него, и что скажет о планах на следующую президентскую кампанию.

На первый вопрос бывший глава Белого дома дал ясный ответ: новой партии не будет, республиканцы едины, за исключением нескольких представителей истеблишмента на Капитолийском холме. "У нас есть Республиканская партия, и она будет единой и сильной, как никогда раньше", - заявил он.

Будущий кандидат

На вопрос же о новом выдвижении в президенты окончательного ответа Трамп не дал. В начале выступления он выразил уверенность в том, что "демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года". "Они уже потеряли Белый дом, - сказал он. - Кто знает, может, я решу победить их в третий раз". По мнению бывшего президента, он уже выиграл в 2016 и 2020 годах, однако в последнем случае его противники сфальсифицировали выборы.

Вновь вернулся к этой теме Трамп уже в конце своей речи. "Республиканский президент вернется триумфально в Белый дом. Интересно, кто это будет? Очень интересно, кто же", - обратился он к участникам конференции. Он дважды повторил этот вопрос, и его слова были встречены аплодисментами и радостными криками участников, десятки которых слушали его речь в конференц-зале отеля Hyatt. Однако скандирования его имени слышно не было.

Впрочем, в поддержке со стороны участников конференции Трампа сомневаться не приходится. Проведенный среди них перед выступлением опрос показал, что 68% выступают за участие бывшего президента в выборах 2024 года, а 55% готовы проголосовать за его выдвижение на республиканских праймериз.

Избирательная реформа

Отдельным предметом критики Трампа стала избирательная система США. Существующие в ней проблемы были использованы демократами, чтобы сфальсифицировать выборы в ноябре 2020 года, полагает экс-президент. Поэтому, уверен он, избирательная система нуждается во всеобъемлющей и немедленной реформе.