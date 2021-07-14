Парламент Чехии рассмотрит 30 июля компенсации пострадавшим от взрывов во Врбетице

ПРАГА, 14 июля. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии 30 июля рассмотрит проект закона о выплате государством компенсации населенным пунктам и лицам, пострадавшим в результате взрывов во Врбетице в 2014 году. Об этом в среду сообщил журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"Я сегодня утром говорил с председателем Палаты депутатов [Радеком] Вондрачеком, - сказал премьер. - 30 июля будет внеочередное заседание Палаты депутатов по поводу [возможности повышения] пенсий. Так он меня проинформировал, что как раз и этот закон [о выплате компенсации пострадавшим от взрывов во Врбетице] мог бы быть утвержден в тот же день".

Правительство Чехии 12 июля одобрило законопроект о выплате компенсаций. Этот документ подготовлен депутатами национального парламента. Одним из главных его инициаторов стал первый вице-премьер, министр внутренних дел и лидер социал-демократов республики Ян Гамачек.

"Правительство с большой временной задержкой, фактически в семь лет, приняло решение о выплате компенсации [пострадавшим от взрывов] в сумме 700 млн крон (около €28 млн). Из этого 350 млн крон (примерно €14 млн) получат граждане. Средства будут распределяться, согласно определенным критериям. Еще 350 млн крон предназначено для населенных пунктов и [Злинского] края [на административной территории которого находятся Врбетице]", - отметил Бабиш.

Инициаторы законопроекта ранее информировали СМИ, что документ предусматривает начало выплаты компенсации с 1 января 2022 года.

МИД Чехии 28 июня вручил послу РФ в республике ноту с требованием к России возместить ущерб в связи со взрывами на военных складах в деревне Врбетице, в причастности к которым Прага подозревает российские спецслужбы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила данные требования с действиями вымогателей.

Взрывы во Врбетице

В 2014 году произошли взрывы на двух складах боеприпасов в деревне Врбетице. Первый из них прогремел 16 октября, когда взорвалось 50 тонн боеприпасов. Погибли два сотрудника компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного предприятия Военный технический институт.

Второй взрыв произошел 3 декабря того же года на складе, где хранилось 13 тонн взрывчатых веществ. Объект также был арендован Imex Group и был расположен в 1,2 км от складского помещения, уничтоженного взрывом в октябре. Была произведена экстренная эвакуация 430 человек - жителей Врбетице и других сел. Представитель Imex Group сказал, что на складе хранились автоматы и артиллерийские снаряды. В компании полностью исключили возможность их самовозгорания.

17 апреля текущего года власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам во Врбетице, выслав 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.