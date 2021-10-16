Члены СБ ООН призвали наказать ответственных за теракт в мечети в Кандагаре

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Члены Совета Безопасности ООН призвали найти и наказать виновных в теракте в мечети Биби-Фатима в Кандагаре на юге Афганистана. Об этом говорится в заявлении СБ ООН, распространенном в пятницу вечером.

Члены СБ ООН осудили атаку, отметив, что "терроризм во всех своих формах и проявлениях является одной из наиболее опасных угроз международному миру и безопасности".

"Члены СБ ООН подчеркивают необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этих ужасных терактов", - указывается в заявлении Совета Безопасности. В СБ ООН подчеркнули, что "теракты являются уголовными преступлениями, которым нет оправдания, вне зависимости от того, кто, где, когда и по каким причинам их совершает".

Как проинформировало ранее агентство Bakhtar, три террориста-смертника в районе 13:30 по местному времени (12:00 мск) произвели взрыв в шиитской мечети Биби-Фатима (также известна под названием Имам-Баргах), когда там собралось множество верующих на пятничную молитву. В результате теракта погибли не менее 62 человек, 68 получили ранения.

Руководство "Талибана" (запрещено в РФ) осудило теракт и обвинило в его организации боевиков группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).