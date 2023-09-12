Подоляк заявил о "слабом интеллектуальном потенциале" Китая и Индии

Советник главы офиса президента Украины сообщил, что "проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с утверждением о "слабом интеллектуальном потенциале" таких стран, как Индия и Китай, которые, по его словам, "не анализируют последствия" своих действий.

"В чем проблема Индии и Китая? Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал у этих стран, к сожалению", - сказал Подоляк в интервью телеведущей Наталье Влащенко на ее YouTube-канале, рассуждая о том, какую роль разные страны мира играют в урегулировании украинского конфликта.

По его словам, эти страны "зарабатывают на этой войне" также, как и Турция.

При этом, по его мнению, успехи той или иной страны в развитии науки или освоении космоса ни о чем не говорят. "Да, они вкладываются в науку, да, Индия послала сегодня луноход, и уже ездит по поверхности Луны, но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир", - утверждал он.

Ранее лидеры Группы двадцати по итогам состоявшегося 9-10 сентября саммита в Нью-Дели приняли заявление, в котором признали различие взглядов и оценок по ситуации на Украине среди членов сообщества. Они призвали все государства соблюдать принципы норм международного права, в том числе относительно суверенитета и территориальной целостности, а также отметили важность мирного урегулирования конфликтов и диалога. Как подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита, консолидированная позиция стран глобального Юга не позволила Западу украинизировать повестку встречи. Как передавало агентство Reuters, Индия, принимавшая саммит G20, предложила, чтобы итоговая декларация участников встречи включала позиции России и Китая по конфликту на Украине.

Украинские официальные лица в последнее время не раз выступали с заявлениями, которые требовали впоследствии разъяснений или извинений. Так, президент Украины Владимир Зеленский в июле на публичном форуме НАТО в Вильнюсе саркастично отреагировал на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что страны Запада хотели бы услышать от Киева слова благодарности за поставки военной техники. Извиняясь за президента, посол Украины в Британии Вадим Пристайко назвал эти слова нездоровым сарказмом, спустя несколько дней он был уволен. Весной 2022 года в центре скандала оказался посол Украины в Берлине Андрей Мельник, сравнивший канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой".