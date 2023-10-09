Полная блокада сектора Газа

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант объявил о начале полной блокады сектора Газа. Прекращается подача электричества, воды и топлива. представители армии Израиля сообщили, что восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны после атаки боевиков ХАМАС. Стороны продолжают взаимные обстрелы. Около 150 человек находятся в заложниках у ХАМАС, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. По меньшей мере четверо россиян числятся пропавшими без вести, сообщили в посольстве РФ.

Объявление в розыск основателя Fintailor Investments Limited

Основателя инвестиционной компании FinTailor Investments Кирилла Люшинского, юриста Вассилиадеса Христодулоса и бизнесмена Олега Михалева объявили в розыск. Их обвинили в отмывании денег и особо крупной растрате.

Частичное снятие запрета на экспорт дизельного топлива

Правительство РФ частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Такую меру приняли, чтобы не допустить затоваривания на внутреннем рынке и сохранить загрузку нефтеперерабатывающих заводов. По словам Новака, за время действия запрета цены на топливо снизились уже в 81 регионе России.

Нобелевская премия по экономике

Нобелевская неделя завершилась церемонией объявления лауреата премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля. Награду присудили американской исследовательнице Клаудии Голдин "за улучшение понимания роли женщин на рынке труда".

Расследование Конгресса США в отношении компании Prestige Biotech

Конгресс США начал расследование в отношении Prestige Biotech после обнародования Россией информации о незаконных биологических экспериментах, которые компания проводила в городе Ридли. Начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов добавил, что местная администрация попыталась возложить ответственность за организацию работы биолаборатории на Китай, но не смогла предоставить убедительные доказательства.