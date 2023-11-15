Ордер на арест президента Сирии и частичное признание вины Треповой. Главное за 15 ноября

Ордер на арест президента Сирии

Суд во Франции выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада за применение химоружия в 2013 году, сообщает AFP. Кроме того, аресту подлежат его брат, командир Республиканской гвардии Махер Асад, а также два генерала. Все четверо обвиняются в преступлениях против человечества и в соучастии в военных преступлениях.

Частичное признание вины по делу о взрыве в кафе Петербурга

Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта с целью убийства Владлена Татарского, не признала свою вину. Обвиняемая заявила, что не знала о взрывчатке в статуэтке. Однако она созналась в подделке документов с целью скрыть другое преступление. Укрывавший Трепову Дмитрий Касинцев признал вину частично. Суд продолжит рассмотрение дела 17 ноября.

Операция ЦАХАЛ в больнице "Аш-Шифа"

ЦАХАЛ ночью приступил к наземной операции в районе больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. По данным Израиля, там находится основной командный штаб ХАМАС. Также утверждается, что под зданием есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 боевиков и содержатся заложники. В пресс-службе армии отметили, что военные доставили в госпиталь инкубаторы, детское питание и медикаменты.

Арест жителя Тюменской области за госизмену

Сотрудники ФСБ арестовали жителя Тюменской области по делу о госизмене. По версии следствия, мужчина по заданию украинских спецслужб собирал и передавал данные о военных объектах в регионе. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Приговор Сергею Фургалу

Суд признал законным приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Адвокат Борис Кожемякин сообщил, что защита обжалует решение в кассации и в надзоре. Экс-глава региона осужден на 22 года колонии за организацию убийств.