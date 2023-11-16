Британские обещания и флот дронов от Зеленского. Ситуация вокруг Украины

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на второй день после своего назначения посетил Киев, где выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, обещав ему бессрочную помощь со стороны Лондона.

Между тем украинский лидер утверждает, что Киев создал флот морских дронов, который уже действует в акватории Черного моря.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Британская поддержка

Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку до тех пор, пока это будет необходимо, заявил на встрече с Зеленским новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. После визита в Киев он посетил Одессу, где объявил о выделении £18,4 млн ($23 млн по текущему курсу) на оказание гуманитарной помощи Украине.

По данным британского МИД, £10 млн ($12,4 млн) поступят в распоряжение Общества Красного Креста Украины. Еще £7 млн ($8,7 млн) получит "консорциум под руководством [НПО] Nonviolent Peaceforce, который поддерживает волонтерские организации, доставляющие гуманитарную помощь в опасные районы рядом с линией фронта". Помимо этого, £1,4 млн ($1,7 млн) получит работающая на Украине международная НКО Mercy Corps, которая помогает жертвам вооруженных конфликтов.

Кроме того, Лондон вместе со своими партнерами пообещал и в дальнейшем помогать Киеву осуществлять экспорт продовольствия из черноморских портов.

Морские дроны и "шахеды"

Владимир Зеленский утверждает, что Киев создал флот морских дронов, который уже действует в акватории Черного моря. Ранее украинский вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Киев запустил серийное производство надводных безэкипажных катеров, но не привел каких-либо данных об их количестве. Минобороны РФ регулярно сообщает об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море и о поражении их мест хранения и производства.

Как заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, Украина выпускает в месяц несколько десятков ударных беспилотников, называемых "украинским шахедом".

Кроме того, ранее в Киеве было заявлено о запуске в серийное производство беспилотников-камикадзе с дальностью полета до 1 тыс. километров, а также о стремлении производить FPV-дроны. Производство беспилотников сейчас стоит на втором месте по значимости после боеприпасов, отметили в украинской столице.

Обстрелы регионов РФ

Украина все активнее пытается обстреливать российскую территорию, устраивать теракты и диверсии, в 2023 году ВСУ совершили более восьми тысяч обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе.

Он назвал ситуацию в ЦФО сложной, отметив, что активность противника "требует продолжения системной работы, направленной на обеспечение безопасности населения, охрану критически важных и потенциально опасных объектов, в первую очередь объектов социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры", а также биологически опасных объектов.

Регионы ЦФО, указал Патрушев, на фоне обострения угроз усилили противовоздушную оборону (ПВО) и приняли дополнительные меры для защиты населения и инфраструктуры.

Ход операции

Подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки отразили 14 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, три атаки на купянском направлении и одну атаку на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Всего на этих, а также на херсонском, южнодонецком и запорожском направлениях противник потерял потерял до 765 бойцов.

По данным МО РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражена живая сила и военная техника противника в 132 районах. Кроме того, российские средства ПВО уничтожили за сутки 26 украинских беспилотников, перехватили 2 реактивных снаряда HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM.