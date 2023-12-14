Путин подтвердил цели СВО, саммит ЕС обсуждает помощь Киеву. События вокруг Украины

Цели российской спецоперации остаются неизменными - это денацификация и демилитаризация Украины, ее нейтральный статус, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и большой пресс-конференции.

МВД РФ объявило в розыск начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, обвиняемого в терроризме.

В Брюсселе открылся саммит ЕС, на котором обсуждаются вопросы начала переговоров с Украиной о ее вступлении в сообщество и выделении из бюджета Евросоюза €50 млрд на поддержку Киева в ближайшие четыре года. Обращаясь к участникам саммита, президент Украины Владимир Зеленский не исключил негативного сценария обсуждения, который вызовет "удовлетворенную улыбку" в Москве.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили 12 атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, краснолиманском и купянском направлениях, нанесли поражение живой силе и технике противника на запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери ВСУ превысили 660 военнослужащих.

Уничтожено пять единиц бронетехники, включая танк, и различные артиллерийские вооружения противника, в том числе самоходная установка Caesar производства Франции.

Путин об СВО

Цели специальной военной операции не изменились, это денацификация и демилитаризация Украины, ее нейтральный статус, заявил президент РФ. "Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей", - подчеркнул Путин.

Глава российского государства отметил, что у Киева "нигде и ничего не получилось" в ходе так называемого контрнаступления, тогда как российские войска "практически по всей линии соприкосновения <...> улучшают свое положение".

По словам Путина, Запад "дал Украине все, что обещал, даже больше", но поставки вооружения и техники Киеву не помогли: "Эта халява когда-то может и закончиться. И, судя по всему, заканчивается".

Бунта не будет

Запад попытается сохранить русофобский режим на Украине и продолжит попытки военного освоения ее территории, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин по итогам XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ. По его словам, на Западе "осознают провал так называемого летне-осеннего наступления" ВСУ, но при этом "не желают отказываться от лицемерной стратегии использования Украины в качестве расходного материала, с тем чтобы нанести как можно больший ущерб РФ".

Глава СВР отметил, что украинское общество "очень сильно запугано репрессиями". "Пока я не вижу каких-то сил, тем более политических сил внутри украинского общества, которые готовы и способны пойти на бунт, к сожалению", - сказал Нарышкин.

Атаки дронов

Средства ПВО сорвали попытку террористической атаки украинских беспилотников на объекты на территории России, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, девять беспилотников самолетного типа перехвачены и уничтожены над территориями Калужской и Московской областей.

Власти регионов уточнили, что в местах падения обломков беспилотников обошлось без пострадавших и разрушений.

Объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова, обвиняемого в терроризме. Статья УК, по которой ведется розыск, в базе МВД не указана.

В апреле этого года СК России заочно предъявил Буданову обвинение в причастности к теракту на Крымском мосту по четырем статьям УК РФ. В октябре главе ГУР и нескольким другим украинским военачальникам было предъявлено заочное обвинение в террористическом акте за организацию атак беспилотников на территории России в период с апреля 2022 по сентябрь 2023 года.

Украина и ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом саммита Евросоюза назвал поддержку Киева "экзистенциальным вопросом для Европы" и призвал лидеров стран ЕС дать ему полномочия по дальнейшему расширению Европейского фонда мира для наращивания поставок оружия Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "нет смысла обсуждать начало переговоров с Украиной", поскольку она не выполнила три из семи предварительных условий. Он также высказался против выделения денег на поддержку Украины из бюджета ЕС и пообещал, что не отступит от своей позиции, хотя на него и пытаются оказывать давление.

И.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил о намерении сделать все возможное, чтобы на саммите был достигнут консенсус по финансовой помощи Украине и вопросу ее членства в сообществе, но при этом заметил, что "пройдет много лет, прежде чем Украина станет членом ЕС".

Глава Европейского парламента Роберта Метсола также указала, что "начало переговоров - это не разговор о немедленном вступлении". Признав наличие разногласий, они призвала лидеров стран к единству, поскольку "Украина должна получить моральную, политическую и финансовую поддержку".

По утверждению президента Украины, обратившегося к участникам саммита по видеосвязи, его страна выполнила все условия для вступления в ЕС. "Этот день войдет в историю. Будет ли он для нас хорошим или плохим, история все запомнит", - сказал Зеленский, добавив, что отказ начать с Украиной переговоры вызовет "удовлетворенную улыбку" в Москве.

Не сошлись во взглядах

Прекращение Западом военной помощи Украине "продлит войну, а не завершит ее", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной с премьером-министром Словакии Робертом Фицо пресс-конференции в Брюсселе. По словам Столтенберга, нельзя позволить РФ победить на поле боя, так как "это приведет к риску дальнейшей агрессии". "И единственный способ - продолжать поддерживать Украину", - добавил он.

"Взгляды Словакии и НАТО на оказание военной помощи Украине расходятся", - заявил в ответ премьер Словакии. Фицо отметил, что "военная помощь не способствует разрешению ситуации на Украине".