Председательство в ОДКБ перешло к Казахстану

Глава МИД республики Мурат Нуртлеу ранее заявлял о готовности властей Казахстана продолжить курс на поступательное развитие ОДКБ в интересах всех стран-участниц

АСТАНА/МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Казахстан в 2024 году будет председательствовать в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сменив Белоруссию. На состоявшемся в ноябре в Минске совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств - членов объединения глава МИД республики Мурат Нуртлеу заявил, что власти Казахстана готовы продолжить курс на поступательное развитие ОДКБ в интересах всех стран-участниц.

На саммите объединения, прошедшем в Минске на следующий день, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал основные приоритеты страны на время председательства.

Особое внимание он уделил вопросам безопасности, в частности необходимости развивать сотрудничество по противодействию международному терроризму и экстремизму. Токаев заверил, что в ходе казахстанского председательства пристальное внимание "будет уделяться антитеррористической составляющей системы коллективной безопасности".

Он также заявил о необходимости продолжить совместную работу, чтобы не допускать выезда граждан, планирующих примкнуть к террористическим группам. Кроме того, Астана предложила активизировать деятельность рабочей группы экспертов по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом при Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ.

Президент Казахстана на сессии Совета коллективной безопасности в Минске также отметил важность сотрудничества ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями. Он предложил сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с ООН и ее структурами и наращивании сотрудничества с СНГ и ШОС.

Работа над имиджем

Кандидат политических наук, директор казахстанского Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев считает, что Казахстан в ходе председательства в ОДКБ будет работать над имиджем организации и согласованием позиций ее участников. "Учитывая подходы Касым-Жомарта Токаева как профессионального дипломата, имеющего колоссальный опыт, я думаю, что в первую очередь будет вестись работа над имиджем, над согласованием внутренних позиций и последовательностью риторики организации. Об этом Касым-Жомарт Токаев уже говорил в Минске. Думаю, что данные вопросы будут стоять на повестке в период председательства Казахстана в организации", - сказал Калиев ТАСС.

По его мнению, в нынешней геополитической ситуации некоторые страны воспринимают ОДКБ как некий военный блок, противостоящий определенной части мира, в первую очередь НАТО. "Я думаю, что не все члены организации с подобным имиджем согласны. Думаю, что Казахстан, учитывая нашу внешнеполитическую доктрину, будет двигаться в первую очередь в направлении восстановления баланса и конструктивного имиджа организации", - пояснил эксперт.

В качестве одной из сложностей предстоящей работы он отметил неопределенность позиции Армении в отношении ОДКБ и отсутствие ее представителей на последнем Совете коллективной безопасности в Минске.

Эксперт обратил внимание и на наличие региональных противоречий между странами-участницами, например между Киргизией и Таджикистаном. "Когда нет согласия среди самих членов, сложно говорить об эффективности. Поэтому придется переформатировать массу вопросов, их необходимо поднимать, обсуждать, достигать какого-то единства позиций. В первую очередь, если мы хотим имиджа ОДКБ как последовательной, авторитетной организации, то должна быть последовательность в заявлениях, в подходах. В целом, когда мы говорим об организации, риторика и позиция всех членов должны быть синхронизированы", - считает Калиев.

ОДКБ и Армения

Новый год для ОДКБ начнется на фоне продолжающегося ухудшения отношений между объединением и Арменией. Премьер-министр республики Никол Пашинян ранее обвинял ОДКБ в том, что организация не оказала помощи Еревану во время столкновений с Баку в мае 2021-го и в сентябре 2022 года.

Ереван на этом фоне попросил ОДКБ снять с повестки вопрос о помощи стране, а на мероприятия по линии ОДКБ в конце прошлого года никто из представителей Армении не приехал. Тем не менее в Ереване заявляют, что выходить из объединения не собираются.

Как заявил ТАСС в конце ноября генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, Армения была и остается союзником Организации Договора о коллективной безопасности, и нет смысла делать категоричные выводы из отсутствия представителей страны на сессии в Минске. "Насколько известно Секретариату [ОДКБ], причины отсутствия делегации Армении носили технический характер, - заявил генсек. - В любом случае это решение независимого и суверенного государства, влиять на которое не может ни одно другое государство или организация. ОДКБ уважает решение Республики Армения как полноправного члена организации".

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ОДКБ остается востребованным объединением, и Россия надеется, что Армения со временем полноценно возобновит свое участие в нем.

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.