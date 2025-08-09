NYT: Европа настаивает на сохранении возможности для Киева вступить в НАТО

В ЕС также призвали к тому, чтобы никакое соглашение по мирному урегулированию кризиса не согласовывалось в обход Украины и Европы

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Представители европейских стран в преддверии российско-американского саммита на Аляске призвали президента США Дональда Трампа учесть их позицию, согласно которой договоренности по мирному урегулированию конфликта на Украине должны предусматривать гарантии безопасности для Киева, а также возможность для Украины вступить в НАТО. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, такая позиция прозвучала на встрече европейцев с представителями киевских властей и американской администрации в Великобритании, при этом в ЕС настаивают на возможности для Киева вступить в Североатлантический альянс даже несмотря на то, что сейчас это "не представляется практичным". Помимо этого, на встрече европейские представители настаивали, чтобы никакое соглашение по мирному урегулированию украинского кризиса не согласовывалось в обход украинских властей и Европы. Представители ЕС также хотят, чтобы до переговоров по территориальным вопросам был установлен режим прекращения огня.

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее выразил мнение, что некоторые желающие продолжения конфликта на Украине попытаются сорвать предстоящую встречу Путина и Трампа

Ранее американский президент сообщил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник лидера РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп, "несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Кремль ожидает, что следующая встреча двух президентов пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.