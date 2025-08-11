По его мнению, объективные публикации способствовали бы улучшению отношений двух стран

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Объективные публикации о РФ и конфликте на Украине в средствах массовой информации США способствовали бы улучшению отношений Вашингтона с Москвой, но пока практически никто среди американских журналистов не готов говорить правду о России. Такое мнение высказал ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл.

"СМИ настолько сильно искажают информацию о России, что ни американский народ, ни члены Конгресса, ни даже администрация [президента США Дональда] Трампа не видят реальной картины происходящего в России и на Украине. Те же СМИ, кто активно отправляет репортеров в Газу, не хотят видеть честных и правдивых журналистов в Москве или на востоке Украины", - сказал Джилл, работавший в должности директора по межправительственным связям американского представителя на торговых переговорах в администрациях президентов США Джорджа Буша - старшего и Билла Клинтона.

По словам Джилла, "будь у вашингтонских политиков на кону жизни членов их собственных семей, их готовность бесконечно финансировать этот конфликт быстро бы иссякла". Американский эксперт добавил, что в таком случае мнение правящих кругов в США больше бы соответствовало мнению украинцев, 69% которых, по данным последнего опроса института Gallup, хотят скорейшего завершения боевых действий путем переговоров.

"Но пока что [политики в США] лишь наращивают капитал на оборонных контрактах, а не теряют членов своих семей", - отметил радиоведущий.

По его словам, объективное освещение ситуации в РФ и на Украине "могло бы стать важным шагом к нормализации отношений США и России".

"Увы, лишь единицы в американской медиасреде готовы отклониться от общепринятых нарративов и публиковать правдивые репортажи", - сказал Джилл.

Трамп сообщил 8 августа, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.