Сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон обогнал предпринимателя Илона Маска, став самым богатым человеком в мире. Феноменальному скачку его состояния поспособствовали неожиданно высокие показатели его компании. Как Эллисон шел к успеху и что помогло ему вырваться в лидеры — в материале ТАСС

Самый богатый человек в мире

Гендиректор корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск уступил звание самого богатого человека в мире 81-летнему сооснователю американской корпорации Oracle и ее главному техническому директору Ларри Эллисону. По данным агентства Bloomberg, его состояние достигло $393 млрд.

В сентябре этот показатель даже превышал $400 млрд — он стал вторым человеком в истории, обладающим такой суммой.

За 12 месяцев Эллисон заработал порядка $103 млрд — это самый большой прирост в рейтинге самых богатых людей мира. Ему существенно уступают сооснователь корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг ($61,5 млрд) и сооснователь Google Ларри Пейдж ($41,7 млрд).

Что касается Илона Маска, в годовом исчислении он потерял больше всех в рейтинге — $48,8 млрд. Маск оставался самым богатым человеком в мире почти год. Впервые он занял эту позицию в 2021 году, но потом уступал ее основателю Amazon Джеффу Безосу и основателю LVMH Бернару Арно.

По данным Нью-Йоркской фондовой биржи на 19:47 мск 10 сентября, котировки акций Oracle выросли на 40,01% и достигли $338,13. Их сравнивают с показателями 16 июня 1999 года, когда ценные бумаги компании в пике продемонстрировали подъем на 32,8% — до $8,34. Самый большой дневной рост был зафиксирован 23 декабря 1992 года — на 44,52%. Правда, тогда стоимость акции (с учетом роста) составляла всего $0,6914.

Резкий скачок и интеграция ИИ

Росту состояния Эллисона предшествовала публикация квартального отчета корпорации, из которого следовало, что Oracle превзошла ожидания аналитиков. Компания сообщила, что ее оставшиеся обязательства по исполнению контрактов выросли до $455 млрд, что на 359% больше, чем годом ранее.

Корпорация дала очень сильный прогноз по росту своего бизнеса, согласно которому в 2026 финансовом году выручка ее подразделения облачного бизнеса Oracle Cloud Infrastructure вырастет на 77% — до $18 млрд. Более того, затем, по прогнозу, она будет расти в течение четырех лет до $144 млрд к концу финансового года, который завершится в мае 2030-го.

Компания становится все более востребованной на фоне активной интеграции в свои решения искусственного интеллекта. Oracle заключила несколько многомиллиардных контрактов на обучение ИИ в облаке компании. 10 сентября было объявлено об одной из крупнейших в истории сделок в области облачных вычислений — между Oracle и разработчиком ChatGPT OpenAI на сумму $300 млрд. Таким образом, Oracle становится одним из крупнейших глобальных поставщиков вычислительных мощностей наряду с Amazon, Microsoft и Alphabet. А в случае приобретения доли в TikTok (благословение на сделку в январе этого года дал Дональд Трамп) компания станет акционером одного из самых популярных потребительских продуктов в мире.

Акции, жизнь на острове и политика

Эллисон владеет более чем 40% акций Oracle — это большая часть его состояния.

Кроме того, у него есть доля в корпорации по производству электромобилей Tesla Inc. Илона Маска. С 2018 по 2022 год он входил в совет директоров компании.

Эллисону также принадлежит почти 50% медиагиганта Paramount Skydance, гендиректором которой является его сын Дэвид.

В 2020 году Эллисон переехал на постоянное место жительства на остров Ланаи на Гавайях. Он купил его почти полностью в 2012 году за $300 млн.

Эллисон интересуется парусным спортом. За последние несколько лет он вложил миллионы долларов в SailGP — молодую международную лигу по парусным гонкам для профессиональных команд.

Кроме того, в 2009 году он стал владельцем теннисного комплекса Indian Wells Tennis Garden.

Предприниматель также активно вовлечен в политику. Он неоднократно жертвовал миллионы долларов республиканским и консервативным организациям. В 2022 году он пожертвовал $15 млн на поддержку кандидатуры сенатора-республиканца от Южной Каролины Тима Скотта на пост президента. В 2015 году он сделал пожертвование на президентскую кампанию Марко Рубио.

Путь от крохотного стартапа

Эллисон вырос в южной части Чикаго. В девять месяцев его усыновили тетя и дядя матери. Он бросил учебу в двух университетах — в Иллинойсском и Чикагском — и ​​переехал в Беркли, штат Калифорния, где начал работать над базой данных Oracle для Центрального разведывательного управления в компании Ampex.

В 1977 году Эллисон и его партнеры Боб Майнер и Эд Оутс создали в Кремниевой долине стартап Software Development Laboratories (SDL). На сайте компании говорится, что площадь первого офиса будущего миллиардера составляла всего 900 квадратных футов (чуть более 80 кв. м). В 1982 году компания сменила название на Oracle и спустя четыре года стала публичной, выйдя на биржу NASDAQ. В момент выхода на рынок одна акция компании стоила $0,05.

Уже в 1987 году Oracle вышла в топ крупнейших по управлению базами данных, ее продукция продавалась в 55 странах, а объем продаж составил $100 млн. В 1995 году Oracle начала продавать свое программное обеспечение через интернет. К своему 30-летию компания имела доход $18 млрд, 65 тыс. сотрудников и 275 тыс. клиентов в 145 странах.

В 2010 году Oracle поглотила Sun Microsystems, что позволило ей начать производство серверного оборудования. Одновременно началась активная работа над облачными технологиями. Для развития этого направления в 2016 году было сделано еще одно крупное приобретение — за $9,3 млрд компания купила разработчика облачных приложений NetSuite. В 2018 году Oracle запустила первую в мире автономную базу данных.

Сегодня Oracle — одна из крупнейших в мире корпораций в сфере информационных технологий. Она специализируется на разработке программного обеспечения, выпуске систем управления базами данных, производстве и поставках серверного оборудования. Продукция и решения Oracle востребованы в банковском, страховом, строительном, продуктовом, медицинском, научном, государственном и других секторах. К моменту публикации котировки на премаркете составляли $334.

Лидия Мисник, Евлалия Самедова