"Не позволим разрывать Америку на части": почему Трамп хочет судить Сороса

95-летний миллиардер Джордж Сорос оказался под огнем республиканцев и самого президента США Дональда Трампа, который хочет привлечь его к ответственности за финансирование протестов. Почему Трамп взялся за Сороса и на кого еще может обрушиться его гнев — в материале ТАСС

"Мы займемся Соросом"

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о намерении провести расследование в отношении американского финансиста Джорджа Сороса. Глава государства подозревает его в причастности к организации протестов в стране.

"Это больше, чем просто протесты. Это настоящие волнения, это уличные беспорядки", — говорил американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

Он уже призывал привлечь к ответственности Сороса и его сына за поддержку насильственных протестов в стране — буквально двумя неделями ранее. "Мы больше не позволим этим безумцам разрывать Америку на части. <...> Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб нашей стране", — писал президент в соцсети Truth Social.

Глава государства призвал миллиардера и его "сумасшедших друзей с западного побережья" быть осторожнее, поскольку власти США "следят на ними".

В обоих заявлениях Трамп уточнил, что привлечь финансиста он хочет по закону RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), направленному против организованной преступности. Он предусматривает ответственность в том числе в виде тюремного заключения сроком до 20 лет, а также финансовых санкций. Примечательно, что по этому закону в штате Джорджия проходил обвиняемым и сам Трамп в связи с делом о попытке срыва выборов президента страны 2020 года.

Трамп против левых

Сорос — давний донор Демократической партии. Между ним и Трампом и прежде нередко возникало противостояние, но на этот раз риторика президента в отношении 95-летнего миллиардера более жесткая.

Впрочем, применить этот закон Трамп собирается не только по отношению к нему. Он и его окружение пригрозили задействовать все силы федерального правительства, чтобы наказать сеть левых, которая, по их мнению, финансирует насилие и всячески подстрекает к нему.

"У нас есть несколько довольно радикальных групп, и им сошли с рук убийства", — сказал Трамп.

По его словам, он ведет переговоры с генеральным прокурором Пэм Бонди о предъявлении обвинений в соответствии с RICO некоторым людям, "которые жертвовали миллионы и миллионы долларов на агитацию".

По данным газеты The Wall Street Journal, администрация Трампа рассматривает и другие варианты наказания некоммерческих организаций левого толка, в том числе пересмотр вопроса о налоговых льготах для них и возможность применения к ним антикоррупционных законов.

"Вся мощь правоохранительных органов при администрации президента Трампа будет использована, чтобы найти вас, отобрать у вас деньги, отнять вашу власть и, если вы нарушили закон, лишить вас свободы", — заявил советник президента Стивен Миллер.

Убийство Кирка ожесточило президента?

Трамп заговорил о необходимости пресечения деятельности организаций, которые могут провоцировать разжигание ненависти на идеологической почве, после убийства 31-летнего политического активиста, сторонника Республиканской партии Чарли Кирка. В него стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). От полученного ранения он скончался в больнице.

На следующий день по подозрению в убийстве был задержан Тайлер Джеймс Робинсон. Властям его передал отец, которому он признался в содеянном. Трамп выразил надежду, что Робинсона признают виновным и вынесут ему смертный приговор по данному делу.

Следователи пытаются установить мотивы убийства Кирка. Губернатор штата Юта республиканец Спенсер Кокс заявил, что подозреваемый придерживался левой идеологии и действовал в одиночку.

При этом Трамп и его ближайшие союзники предполагают, что подозреваемый — часть скоординированного движения, разжигающего насилие против консерваторов.

Его позиция в этом вопросе уже сталкивается с критикой. Как пишет канадская газета The Globe and Mail, пока американское общество находится на грани раскола после убийства Кирка, Трамп не пытается примирить стороны, а лишь расширяет свою ультраправую повестку.

No Kings против Трампа

Тем временем движение против политики Трампа в США только набирает обороты. Еще 14 июня — в день рождения Трампа и день проведения военного парада в Вашингтоне — по всей стране прошли масштабные акции протеста. Только в Нью-Йорке движение No Kings ("Нет королям") поддержали тысячи человек. Противники американского президента прошли по Пятой авеню в центре Манхэттена с барабанами и транспарантами с надписями "Мы — это власть", "Мир — это власть", "Нет депортациям", "Нет войне с Ираном".

"No Kings — это общенациональный день неповиновения. Мы отвергаем авторитаризм и действуем, чтобы показать миру, как действительно выглядит демократия. <...> Мы будем повсюду, где нет Трампа, чтобы сказать: "Нет тронам, нет коронам, нет королям", — говорится в описании акции.

Тогда в американских городах состоялось не менее 2,1 тыс. демонстраций.

Следующая акция запланирована на 18 октября. Организаторы надеются, что число участников составит не менее 5–6 млн человек по всей стране.

"В июне мир увидел силу народа, и попытка президента Трампа устроить себе коронацию провалилась под натиском сопротивления людей, выступающих против злоупотребления Трампом власти. Теперь он удваивает свои усилия — отправляет военных в наши сообщества, лишает избирателей права голоса, раздает подарки миллиардерам, пока простые семьи едва сводят концы с концами. Речь не просто о политике, речь о противостоянии демократии и диктатуры", — утверждают организаторы.

Лидия Мисник