В Минюсте ФРГ выступили против масштабного участия Бундесвера в защите от БПЛА

Министр юстиции Германии Штефани Хубиг считает, что это задача полиции

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила, что противодействием БПЛА на территории страны в основном должна заниматься полиция, участие Бундесвера (ВС ФРГ) должно быть ограниченным.

"Защита от дронов - ключевая задача политики безопасности. В случае атак БПЛА внутри страны задействуется полиция", - сказала Хубиг в интервью газете Welt am Sonntag. При этом она добавила, что если нужно будет изменить правовую базу для того, чтобы разрешить Бундесверу участвовать в защите от БПЛА, это будет сделано. "По понятным причинам операции Бундесвера внутри страны разрешены лишь в очень узких рамках - и это должно продолжаться", - резюмировала министр.

Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт 3 октября заявил, что Бундесвер должен участвовать в борьбе с дронами посредством оказания помощи. До сих пор этим занимались федеральная и земельная полиция. Министр отмечал, что намерен вскоре представить проект нового закона об авиационной безопасности.

3 октября международный аэропорт Мюнхена вновь приостанавливал работу из-за появления нескольких беспилотных летательных аппаратов. В результате 23 рейса были перенаправлены, 12 рейсов в Мюнхен отменены. В целом 46 вылетов не удалось осуществить по плану: они были отменены или отложены до 4 октября. Это затронуло 6,5 тыс. пассажиров, которые в ночь на 4 октября застряли в аэропорту Мюнхена.

Аэропорт возобновил работу утром 4 октября. Это уже второй подобный инцидент за последние несколько дней. Вечером 2 октября полеты из аэропорта Мюнхена были приостановлены из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников. 27 сентября Добриндт заявил, что над землей Шлезвиг - Гольштейн в ночь на 26 сентября "были замечены рои дронов".