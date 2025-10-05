Axios: Нетаньяху расценивает ответ ХАМАС на предложение по Газе как отказ

По данным портала, президент США Дональд Трамп с применением ненормативной лексики заявил премьер-министру еврейского государства, что тот настроен очень негативно

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Дональду Трампу, что считает отказом ответ радикального палестинского движения ХАМАС на его предложение по урегулированию в секторе Газа. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios.

По их данным, Нетаньяху и Трамп в пятницу после ответа ХАМАС на предложение главы Белого дома провели телефонный разговор, во время которого премьер Израиля заявил, что "праздновать нечего, и он [ответ ХАМАС] ничего не значит". Он дал президенту США понять, что "считает ответ ХАМАС отказом от плана Трампа", пишет Axios.

Трамп в свою очередь с применением ненормативной лексики указал Нетаньяху на то, что тот настроен слишком негативно. "Это победа, примите ее", - заявил, по свидетельству источников Axios, Трамп премьер-министру еврейского государства. В интервью Axios Трамп отметил, что считает ответ ХАМАС "шансом на победу" Израиля, а также изложил позицию, согласно которой у Нетаньяху "нет иных вариантов".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил. Израиль объявил, что согласен с этим планом.

3 октября ХАМАС передал посредникам ответ на предложение президента США. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план Трампа.

Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС пройдет 6 октября в Египте.