Уиткофф посетил Газу для проверки соблюдения Израилем договоренностей

Спецпосланник американского президента выразил уверенность в том, что "мир достижим"

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что он и глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер посетили 11 октября сектор Газа, чтобы проверить, соблюдает ли Израиль соглашение о прекращении огня.

"Адмирал Купер, [зять президента США] Джаред Кушнер и я посетили сегодня сектор Газа, чтобы проверить соблюдение Израилем первой фазы соглашения. Нам представили подробные отчеты о работе в сферах безопасности, гуманитарной помощи и предотвращения конфликтов", - написал Уиткофф в X. Он выразил уверенность в том, что "мир достижим".

Израильские военные 10 октября объявили, что соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 мск и что войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации". Они указали, что с этого момента начался отсчет 72 часов до освобождения заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС и его союзниками в секторе.

В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших". 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам консультаций в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.