Al Arabiya: в ХАМАС считают вопрос разоружения движения преувеличенным

В палестинском движении уверены в его решении

ДУБАЙ, 13 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС полагает, что вопрос разоружения бойцов группировки в секторе Газа преувеличен и будет урегулирован. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя движения.

"Разоружение - это сложный и запутанный вопрос, но мы найдем решение", - сказал неназванный собеседник канала. "Мы располагаем только простым оружием, эта [проблема] преувеличивается", - добавил он.