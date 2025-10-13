Al Arabiya: в ХАМАС считают вопрос разоружения движения преувеличенным
Редакция сайта ТАСС
20:37
обновлено 20:55
ДУБАЙ, 13 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС полагает, что вопрос разоружения бойцов группировки в секторе Газа преувеличен и будет урегулирован. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя движения.
"Разоружение - это сложный и запутанный вопрос, но мы найдем решение", - сказал неназванный собеседник канала. "Мы располагаем только простым оружием, эта [проблема] преувеличивается", - добавил он.