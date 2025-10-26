Глава МВД Франции выступил против открытия полицейского участка в Лувре

Лоран Нуньес отметил, что непосредственно перед музеем на улице дежурят наряды полиции и в целом это один из самых охраняемых районов Парижа

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 26 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес выступил против открытия полицейского участка непосредственно в стенах Лувра для охраны ценных экспонатов поскольку считает, что это не помогло бы предотвратить произошедшее ограбление. Об этом сообщает газета La Tribune Dimanche.

Читайте также

Украшения Наполеона и корона императрицы. Лувр ограбили за четыре минуты

"Я против. Если мы начнем с Лувра, то придется открывать везде. Нынешний комиссариат полиции находится прямо рядом с Лувром. Когда прозвучала тревога, полицейские были на месте через три минуты. Это [наличие полицейского участка в музее] ничего бы не изменило", - считает министр.

Он добавил, что непосредственно перед музеем на улице дежурят наряды полиции и в целом это один из самых охраняемых районов Парижа. Министр также выразил обеспокоенность тем, что украденные неделю назад драгоценности могут вывезти за границу.

Ранее газета Le Figaro со ссылкой на источники сообщила о задержании 25 октября вечером двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Один из подозреваемых был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль примерно в 22:00 по местному времени (23:00 мск) при попытке сесть на самолет до Алжира, а второй подозреваемый был обнаружен в департаменте Сен-Сен-Дени. Утверждается, что он планировал бежать в Мали. В то же время восемь драгоценных объектов, похищенных из музея, как и двое других подозреваемых по данному делу, пока не найдены, уточняет издание.

По информации газеты Le Parisien, обоим подозреваемым около 30 лет. Ранее они попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с кражами и считаются "опытными исполнителями". Сейчас им были предъявлены обвинения в "ограблении в составе преступной группы" и "участии в преступном сообществе с целью совершения преступления". Их содержание под стражей продлено до 96 часов вместо стандартных 48 часов.

Ограбление Лувра

19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Беко отметила, что стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн.

Радиостанция RTL сообщила, что другие драгоценности из зала Аполлона, где произошла кража, временно перевезли в хранилище Банка Франции, расположенное на глубине 26 м под землей. В этом же сейфе хранятся около 90% золотого запаса республики. Украшения останутся там на время проведения оценки ситуации с безопасностью в музее.

По следам грабителей

Спустя неделю после ограбления прокурор Парижа Лор Беко сообщила в интервью газете Le Journal du Dimanche, что следователи собрали на месте преступления более 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и других материалов, представляющих интерес. В частности, злоумышленники оставили после себя ряд предметов: жилет, мотоциклетный шлем, дисковый резак. В шлеме были найдены волосы одного из грабителей. Они скрылись на скутерах, оставив у здания музея грузовик с пневматическим подъемником, который угнали за несколько дней для ограбления и который безуспешно пытались поджечь, скрываясь с места преступления.

К расследованию дела привлекли более 100 следователей, одной из основных задач которых было определение маршрута бегства грабителей. Для этого использовались кадры с камер наблюдения и частных камер. Удалось ли найти место, где скрывались после ограбления преступники - не сообщается. Прокурор Парижа обещала раскрыть подробности после завершения допроса двух из четырех подозреваемых, которых удалось задержать вечером 25 октября.