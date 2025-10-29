Статья

Бронемашины и дроны с гранатами: как в Бразилии сражаются с наркокартелями

Ожесточенное противостояние полицейских и членов наркобанд разбудило жителей фавел в Рио-де-Жанейро ранним утром 28 октября. Бронетехника, вертолеты и десятки жертв — такой оказалась крупнейшая операция в Бразилии против местных наркоторговцев. Как страна борется с этими преступными группировками — в материале ТАСС

Уровень жестокости "крайне высок"

В Рио-де-Жанейро прошла крупнейшая по числу жертв операция правоохранительных органов в истории Бразилии — "Сдерживание". Более 2,5 тыс. сотрудников полиции были мобилизованы для задержания членов местных банд наркоторговцев.

Операцию проводили в фавелах Пенья и Алемао на севере города недалеко от международного аэропорта против банды "Красная команда" (Comando Vermelho, CV) — одной из старейших в стране, под контролем которой находятся несколько районов Рио-де-Жанейро. Более 80 человек были арестованы.

По последним данным, жертвами операции стали как минимум 64 человека, в том числе 4 полицейских. Как отмечает СМИ, это более чем в два раза превышает число погибших в ходе предыдущей самой кровопролитной полицейской операции в Рио. Масштаб операции превзошел 2010 год, когда силовики восстановили контроль над фавелами в ходе столкновений, жертвами которых стали более 30 человек.

Правоохранители задействовали 32 бронемашины, 2 вертолета и несколько беспилотников. В ходе боев подозреваемые использовали против них дроны, оснащенные гранатами, и поджигали автомобили, чтобы замедлить продвижение бронетехники. На опубликованных полицейскими кадрах также видно, как вооруженные люди убегают с места проведения операции в лес.

Местные жители сказали ТАСС, что ход и результаты операции оказались катастрофическими. "Власти штата ведут бездумную политику в области безопасности. Сегодня мы стали свидетелями ее провала", — заявил собеседник агентства.

По словам местных жителей, преступные группировки пытались перекрыть улицы ближе к центру города, но полиция не позволила сделать это.

Они также отметили "крайне высокий" уровень жестокости, который проявился в ходе операции.

Как обратил внимание один из них, все прежние попытки властей ввести дополнительные отряды военных в город не оказали существенного влияния на ситуацию с безопасностью, в городе сохраняется высокий уровень преступности, особенно в исторически неблагополучных районах. "Жители любят говорить о необходимости присутствия военных на улицах, но все принятые меры <...> ничего не решили", — сказал он.

Просьбы о помощи и "политические маневры"

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро назвал целью операции "борьбу с территориальной экспансией" банды и сообщил, что в ходе нее полиция изъяла "крупную партию наркотиков".

"Мы решительно выступаем против наркотерроризма", — сказал он.

Кастро — союзник бывшего президента Жаира Болсонару, осужденного за попытку госпереворота — раскритиковал федеральное правительство за бездействие в этой ситуации. Он пожаловался, что его запросы на предоставление бронетехники от армии были трижды отклонены.

Но в администрации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы назвали обвинения губернатора "политическим маневром" перед выборами в следующем году. Как говорится в пресс-релизе администрации южноамериканской республики, руководство штата не согласовывало операцию с федеральными властями и не запрашивало помощи.

В свою очередь министр юстиции Рикардо Левандовски заявил, что федеральное правительство не получало от властей штата никаких запросов о поддержке до самой операции. Он отметил, что следил за развитием событий по сообщениям СМИ.

Рейды перед саммитом

Бои в рамках операции нарушили работу десятков школ и медицинских учреждений, маршруты автобусов были изменены, а движение транспорта в нескольких районах столицы штата оказалось парализовано.

Операция прошла за несколько дней до начала в Рио-де-Жанейро Всемирного саммита мэров (C40), который пройдет с 3 по 5 ноября.

Кроме того, 5 ноября в городе состоится церемония вручения премии Earthshot Prize, которую основал принц Уильям.

Но главным событием ближайшего времени станет конференция ООН по изменениям климата (COP30), которая пройдет 10–21 ноября в бразильском городе Белен.

Как обратило внимание Reuters, полиция часто проводила масштабные операции против преступных группировок в преддверии крупных мероприятий в Рио, где проходили Олимпийские игры 2016 года, саммиты G20 2024 года и БРИКС в июле.

Лидия Мисник