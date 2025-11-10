Фракция Порошенко в Раде объявила о запуске процедуры отставки кабмина

Это происходит на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Фракция партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в Верховной раде объявила о запуске процедуры отставки правительства на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича.

"Мы начинаем процедуру отставки правительства - непрофессионального и коррумпированного. Наша цель - управляемость государством, единство общества и доверие партнеров, - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале партии. - Призываем всех коллег по парламенту, осознающих угрозы для государства, подписаться под отставкой правительства ради формирования правительства национального спасения".

10 ноября стало известно о проведении Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой операции по раскрытию коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, у совладельца фирмы "Квартал 95" Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, а также в компании "Энергоатом". Позже НАБУ опубликовало записи разговоров по делу о коррупции, однако реальные имена участников не назывались. По данным украинских СМИ, Миндич покинул территорию страны за несколько часов до обыска. Также за пределами Украины оказались его сообщники - братья Александр и Михаил Цукерманы.

Вечером Галущенко и Миндич были внесены в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец", где их назвали мародерами, ворами и членами организованной преступной группы. НАБУ также сообщило, что в сфере энергетики криминальной организацией было отмыто около $100 млн.