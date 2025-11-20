NBC: в Белом доме оптимистично настроены на реализацию мирного плана по Украине

По словам журналиста телеканала Гаррета Хейка, "новый подход, возможно, сдвинет ситуацию с мертвой точки"

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Администрация США рассчитывает на успешную реализацию своего плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил журналист телеканала NBC News Гаррет Хейк со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

"В Белом доме не раскрывают подробностей этого плана, но выражают оптимизм. Новый подход, возможно, сдвинет ситуацию с мертвой точки", - сказал он в эфире телеканала. По словам репортера, план предусматривает гарантии безопасности как для Украины, так и для России, руководство которой отмечает, что "действует в ответ и обеспокоено расширением НАТО [на Восток] и возможным вступлением Украины в альянс".

Западные СМИ ранее сообщили со ссылкой на источники, что США разрабатывают новый план урегулирования конфликта на Украине и проводят консультации с Россией относительно этого. Портал Axios, в частности, отмечал, что американские предложения предусматривают отказ Киева от некоторых территорий в обмен на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине и Европе. По сведениям телеканала NBC News, президент США Дональд Трамп одобрил новый план, состоящий из 28 пунктов, ранее на этой неделе. Как утверждала газета The Wall Street Journal, Вашингтон среди прочего предлагает Киеву как минимум на несколько лет отказаться от идеи вступления в НАТО.

19 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил в беседе с ТАСС, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.