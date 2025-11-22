В Венгрии считают план США единственной альтернативой конфликту на Украине

Министр по делам ЕС Янош Бока подчеркнул, что Будапешт "в полной мере поддерживает это предложение"

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Венгрия считает, что новый американский план урегулирования на Украине является единственным заслуживающим доверия предложением по прекращению конфликта. Об этом заявил в интервью газете The Washington Post венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

"Мы в полной мере поддерживаем это предложение, мы считаем, что это единственная заслуживающая доверия альтернатива [продолжению конфликта] на столе переговоров", - отметил он. Бока отметил, что недавно провел встречи с ключевыми помощниками президента США Дональда Трампа, курирующими вопросы, которые касаются Европы.

Как заявил ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, Будапешт рассчитывает, что лидеры Евросоюза не будут препятствовать реализации упомянутого плана, поскольку он дает реальный шанс на достижение мира.

Американская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом 20 ноября на встрече в Киеве передала Владимиру Зеленскому новый план Вашингтона по урегулированию конфликта. Как отмечала газета Financial Times, мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. Агентство Reuters сообщало, что администрация США потребовала от Украины подписать план Трампа до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, мирный план США может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине.