МИД Нидерландов не подтвердил участие в переговорах по Украине в Женеве

Представитель пресс-службы голландского внешнеполитического ведомства не думает, что кто-то из правительства страны будет на встрече 23 ноября

ГААГА, 23 ноября. /ТАСС/. МИД Нидерландов не подтвердил факт участия представителей правительства королевства в проходящих в Женеве переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

"Кто-то из членов нашего правительства? Не думаю", - заявила в беседе с корреспондентом ТАСС представитель пресс-службы голландского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о том, участвуют ли в женевской встрече представители нидерландского кабмина.

Ранее информагентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ сообщило, что мирный план, подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа, будет обсуждаться на встрече представителей ведущих стран ЕС с коллегами из США и Украины 23 ноября в Женеве.

22 ноября лидеры стран ЕС заявили о своем несогласии с рядом пунктов мирного плана Вашингтона и необходимости его доработки. Газета Bild со ссылкой на собственные источники ранее сообщила, что правительство ФРГ крайне обеспокоено инициативой США и начало работать над дипломатическими контрмерами. Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.