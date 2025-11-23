FT: ситуация с мирным планом по Украине меняется каждый час

Один из западных чиновников сообщил, что в этом вопросе много неопределенности

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Ситуация с мирным планом США по Украине довольно неопределенная и очень подвижная. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на одного из западных чиновников.

"Много неопределенности. Ситуация меняется каждый час", - заявил собеседник издания.

Другой источник Financial Times, вовлеченный в переговоры в Женеве, сообщил, что американское предложение - "живой документ", и США рассмотрят замечания европейцев и украинцев. Ранее президент США Дональд Трамп уже заявил, что выдвинутый Вашингтоном план урегулирования украинского кризиса не является "окончательным предложением" Киеву.

По данным Financial Times, в переговорах участвуют делегации США - госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и министр Сухопутных войск (армии) США Дэниел Дрисколл, Украины - глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, европейских стран - советники по национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатане Пауэлле, Эммануэле Бонне, Гюнтере Зауттере.

Зеленский ранее заявил о начале переговоров украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией для обсуждения шагов по прекращению конфликта. По словам руководителя украинской делегации на переговорах и главы офиса Зеленского Андрея Ермака, украинская сторона провела первую встречу с советниками по национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии. Теперь ей предстоит встреча с делегацией США.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана по мирному урегулированию конфликта на Украине.

ЕС против

22 ноября лидеры стран ЕС заявили о несогласии с рядом пунктов мирного плана Вашингтона и необходимости его доработки. Газета Bild со ссылкой на собственные источники ранее сообщила, что правительство ФРГ крайне обеспокоено инициативой США и начало работать над дипломатическими контрмерами. Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.