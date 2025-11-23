Глава Минфина США уверен в продвижении мирного процесса по Украине

Скотт Бессент сообщил, что у него нет информации об участии России в разработке американского плана урегулирования

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент выразил уверенность в том, что процесс мирного урегулирования на Украине продвигается вперед.

"Я с ним (Трампом - прим. ТАСС) об этом не говорил, но уверен, что мирный процесс продвигается", - сказал он в ответ на вопрос, является ли День благодарения (отмечается в этом году 27 ноября) жестким дедлайном для принятия Киевом мирного плана.

Глава американского минфина также указал, что у него "нет информации" о том, что в разработке мирного плана принимала участие Россия.

23 ноября Владимир Зеленский заявил, что в Швейцарии начались встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией для обсуждения шагов по прекращению конфликта. Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, согласно мирному плану, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.