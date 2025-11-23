Трамп и Стармер согласны, что в поиске мира на Украине настал критический момент

Президент США и премьер-министр Великобритании сошлись на том, что все должны работать вместе ради справедливого и долгосрочного мира

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп сошлись во мнении, что в процессе поиска мира на Украине наступил критически важный момент.

"Лидеры обсудили различные аспекты дискуссий высокого уровня, которые проходят сегодня в Женеве по мирному плану США по Украине. Они сошлись во мнении, что мы все должны работать вместе в этот критический момент, чтобы добиться справедливого и долгосрочного мира", - говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы британского правительства.

Это второй разговор политиков за два дня. 22 ноября мирный план Трампа уже был предметом их разговора. 21 ноября по прибытии в ЮАР на саммит Группы двадцати Стармер призвал работать над достижением мира на Украине исходя из нынешнего положения вещей.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России. 21 ноября агентство Reuters сообщило, что администрация США потребовала от Украины подписать план до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.