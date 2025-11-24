Стубб: cуть плана Запада по Украине в любом случае определит Трамп

По словам президента Финляндии, пока американский лидер "не даст зеленый свет, ничего не произойдет"

Редакция сайта ТАСС

Президент Финляндии Александер Стубб © Carl Court/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. План стран Запада по урегулированию конфликта на Украине может быть реализован только в случае, если президент США Дональд Трамп даст зеленый свет. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью агентству Bloomberg.

Читайте также

Мирный план из Вашингтона. Как РФ, ЕС и Украина отреагировали на инициативу США

"Мне кажется, президент Трамп - тот, кто в конечном счете определяет параметры документа. Пока он не даст зеленый свет, ничего не произойдет", - заявил финляндский лидер в ответ на вопрос о готовности Трампа выслушать предложения европейских стран по плану урегулирования конфликта.

Стубб добавил, что европейские лидеры обсудят проект на совещании в Анголе, куда они прибыли для участия в саммите с Африканским союзом. Во вторник по этому вопросу могут пройти консультации в рамках поддерживающей Киев западной "коалиции желающих", добавил он.

Накануне США и Украина провели консультации по мирному плану Вашингтона, который состоит из 28 пунктов. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам по вопросам украинского урегулирования, однако никакой конкретики относительно таких контактов с США к настоящему времени нет. На этой неделе переговоры между Москвой и Вашингтоном не запланированы. Россия пока не получала официального текста версии американского плана, скорректированного по итогам консультаций США и Украины в Женеве.