Рютте считает, что конфликт на Украине можно завершить к концу года

При этом генсек НАТО утверждал, что мирный план не меняет оценку России как долгосрочной угрозы для Европы

Редакция сайта ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте © Omar Havana/ Getty Images

МАДРИД, 26 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что конфликт на Украине возможно завершить до конца 2025 года.

"После женевских переговоров необходимо провести еще встречи, а также отдельное, параллельное обсуждение некоторых вопросов с ЕС и НАТО, - отметил он в интервью испанской газете El País. - И мы пока не дошли до этого". Отвечая на вопрос, возможно ли, что конфликт на Украине завершится к концу этого года, Рютте сказал: "Конечно". "Всегда сложно предсказывать, но я правда надеюсь, что мир скоро наступит", - заверил он. При этом Рютте утверждал, что "мирный план не меняет оценку России как долгосрочной угрозы для Европы".

Комментируя закупки оружия у США по программе PURL для дальнейшей передачи его Киеву, Рютте отметил, что европейские страны внесли значительный вклад за последние несколько лет, но есть "определенные возможности, которые могут предложить только Соединенные Штаты". "Президент [США Дональд] Трамп согласился гарантировать, что это американское оружие финансировалось бы Канадой и европейскими союзниками, - добавил он. - Украина ежемесячно получает вооружения на сумму около $1 млрд". По словам генсека, к концу года сумма может достичь примерно $5 млрд.

Рютте отметил, что на саммите альянса в Вашингтоне было решено, что "путь Украины в НАТО необратимый". "В то же время ряд союзников, в том числе США, сказали, что в настоящее время они выступают против вступления Украины", - уточнил он. Рютте добавил, что "Вашингтонский договор 1949 года допускает присоединение любой страны евроатлантической зоны", но без единодушия среди союзников это невозможно.

На прошлой неделе Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство партнеров Киева в Европе, которые стараются его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона, которые госсекретарь США Марко Рубио назвал "самыми продуктивными" за все время конфликта.

По информации агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Дата такой встречи пока не определена.