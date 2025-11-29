FT: Ермак не держит зла на Зеленского из-за отставки

Журналисты британской газеты дозвонились до экс-главы офиса Владимира Зеленского

Редакция сайта ТАСС

Андрей Ермак © Петр Сивков/ ТАСС

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не держит обиды на своего бывшего начальника в связи с отставкой на фоне коррупционного скандала на Украине. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT), журналисты которой дозвонились до Ермака.

Читайте также

Ермак мне друг, но: почему Зеленский все же уволил руководителя своего офиса

28 ноября стало известно, что сотрудники украинских антикоррупционных органов устроили обыски в квартире и офисе Ермака. Он подтвердил проведение следственных действий. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.