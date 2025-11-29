FT: Ермак не держит зла на Зеленского из-за отставки
Редакция сайта ТАСС
15:36
ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не держит обиды на своего бывшего начальника в связи с отставкой на фоне коррупционного скандала на Украине. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT), журналисты которой дозвонились до Ермака.
28 ноября стало известно, что сотрудники украинских антикоррупционных органов устроили обыски в квартире и офисе Ермака. Он подтвердил проведение следственных действий. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.