WP: США будут давить на Зеленского, чтобы он заключил мирную сделку

Газета уточняет, что над Владимиром Зеленским "нависла политическая угроза на фоне коррупционного скандала"

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Американские власти на предстоящей неделе окажут на Владимира Зеленского давление, чтобы добиться от него заключения сделки об урегулировании кризиса на Украине. С такой оценкой выступила газета The Washington Post (WP).

Как пишет издание, Зеленский вступил в "один из наиболее сложных" периодов, над ним "нависла политическая угроза на фоне коррупционного скандала, поглотившего его ближайшего помощника", бывшего руководителя его офиса Андрея Ермака. По оценке газеты, "на предстоящей неделе Зеленскому грозит новый раунд давления со стороны США, добивающихся заключения сделки, тогда как коррупционный скандал затрагивает его ближайшее окружение, а лидеры оппозиции призывают к смене правительства".

Ранее Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. До этого ее возглавлял Ермак, однако он был освобожден от должности после проведенных у него обысков по делу о коррупции. 28 ноября портал Axios сообщил, что отставка Ермака произошла за день до его планировавшейся поездки в США для встреч со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Согласно данным газеты Financial Times, переговоры пройдут в Майами (штат Флорида). По информации агентства Reuters, американскую сторону на встрече, намеченной на 30 ноября, также будет представлять госсекретарь Марко Рубио.