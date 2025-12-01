Трамп проверит сообщения о приказе Хегсета добивать выживших

По словам президента США, глава Пентагона отрицает, что давал военным подобные указания

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен проверить сообщения СМИ, согласно которым американские военные в сентябре преднамеренно убили людей, выживших при ударе по катеру в Карибском бассейне.

"Мы разберемся в этом", - ответил американский лидер на просьбу журналистов прокомментировать публикацию газеты The Washington Post. Как сообщала газета со ссылкой на источники, в начале сентября глава Пентагона Пит Хегсет приказал убить всех людей на борту катера, находившегося в южной части Карибского бассейна. На нем, по версии американской стороны, перевозили наркотики. Военные США, по сведениям издания, 2 сентября нанесли два удара. Первый - для уничтожения катера, на борту которого находились 11 человек. Второй был нанесен для того, чтобы убить двух выживших, которые были в воде и цеплялись за обломки катера.

"Я не знаю, произошло ли это", - добавил Трамп. "Я намерен выяснить это. Но Пит [Хегсет] заявил, что не давал приказ убить этих двух человек", - сообщил он. Как отметил глава вашингтонской администрации, Хегсет утверждает, что "такого не было". "Но нет, я бы такого не хотел", - подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что США следовало бы наносить второй удар по выжившим после первого удара. Американский лидер отвечал на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути в Вашингтон из штата Флорида, где он провел выходные.

Ранее член Палаты представителей Конгресса Майк Тернер (республиканец, от штата Огайо) сообщил, что американские законодатели в обеих палатах американского законодательного органа начали разбирательство в связи с упомянутыми сообщениями. Как он отметил, сейчас Конгресс точно не знает, соответствует ли приведенная в публикации информация действительности. "Если это произошло, то это, безусловно, очень серьезно. И я согласен, что эти действия были бы незаконными", - отметил Тернер.

Трамп 29 ноября написал в Truth Social, что "все авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми" должны считать "воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым". Позднее он уточнил, что его слова не следует воспринимать как указание на возможность нанесения военными США ударов по территории Венесуэлы.

Как сообщила 29 ноября со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, Трамп в телефонной беседе заявил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, что если тот не покинет свой пост добровольно, Вашингтон может принять силовые меры. 30 ноября глава Белого дома подтвердил, что говорил с Мадуро, но не привел подробностей.

Удары США по катерам

Согласно подсчетам телеканала CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали свыше 80 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Боливарианской Республике. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.