МВД Грузии: при разгоне митинга использовались средства, которые применяет Запад

Замглавы МВД республики Александр Дарахвелидзе заявил, что министерство не закупало и не применяло камит

ТБИЛИСИ, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии при разгоне митингов в конце 2024 года использовали все те спецсредства, которые активно применяют правоохранительные органы в Европе и США. Об этом заявил замглавы МВД республики Александр Дарахвелидзе, выступая в парламенте.

"Никакого камита (боевое отравляющее вещество - прим. ТАСС) министерство внутренних дел не закупало и не использовало. Оно и не смогло бы использовать его потому, что такого вещества у нас нет в обиходе. Ведется следствие, и общество узнает, что тогда (в конце 2024 года - прим. ТАСС) не было использовано никакого такого вещества, которого не использовала бы европейская или американская полиция", - сказал Дарахвелидзе.

Вещательная корпорация Би-би-си 1 декабря опубликовала материал, в котором утверждалось, что власти Грузии якобы использовали против протестующих в 2024 году химическое оружие времен Первой мировой войны. Речь идет о веществе камит, которое французские солдаты применяли против немцев. В 1930-х годах оно было выведено из обращения. Выводы авторов статьи основывались на комментариях участников акций протеста в Тбилиси.

Власти Грузии обвинили корпорацию в распространении ложной информации и заявили, что подадут против нее иски в международные суды. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал материал Би-би-си дешевой провокацией, созданной для шантажа властей. Служба госбезопасности Грузии начала расследование по статье о помощи иностранной организации во вражеской деятельности. Спецслужба намерена расследовать, на какую информацию опирались интервью, которые легли в основу сюжета.