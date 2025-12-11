Эксперт ФРГ Дагделен назвала "опасным безумием" призыв Рютте готовиться к войне

Внешнеполитический эксперт германской партии BSW предположила, что генсек НАТО искажает историю, либо выступает за агрессивную войну

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт германской партии BSW (ранее партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Севим Дагделен назвала "крайне опасным безумием" призыв генерального секретаря НАТО Марка Рютте к европейцам готовиться к войне, которую пережили "деды и прадеды".

"Какое же это совершенно опасное безумие!" - написала Дагделен в X. "Либо Марк Рютте искажает историю, как это делала печально известная верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас <...>, либо он выступает за следующую агрессивную войну", - подчеркнула она.

При этом Дагделен напомнила, что "вторжение вермахта в Советский Союз, задуманное как война на уничтожение, стоило 27 млн жизней". "В итоге более 1,7 тыс. городов и свыше 70 тыс. деревень были полностью разрушены", - констатировала эксперт. "Нам нужны посредники в мирных переговорах, а не новые поджигатели войны!" - резюмировала она.

11 декабря Рютте, выступая на форуме в Германии, призвал европейцев готовиться к войне, которую пережили "деды и прадеды". Он также в очередной раз призвал страны НАТО тратить больше на оборону.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова зафиксировать "как угодно" положение о том, что не намерена нападать на европейские страны. Как отметил российский лидер, политики, публично заявляющие обратное, "не в себе" или "жулики", а утверждения назвал "полной чушью" и "прямой ложью". Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, подчеркивал, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.