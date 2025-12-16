Венгрия отказалась от лояльного сотрудничества с ЕС по вопросу об активах РФ

Евросоюз первым нарушил принципы партнерства, заявил премьер-министр республики

БУДАПЕШТ, 17 декабря. /ТАСС/. Венгрия отказывается от принципа лояльного сотрудничества с Евросоюзом, потому что он первым нарушил его при рассмотрении вопроса о замороженных на Западе российских активах. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, направляясь в Брюссель, где 18-19 декабря состоится саммит ЕС.

"Венгрия соблюдала принцип лояльного сотрудничества в отношении замороженных российских активов. В ответ ЕС лишил Венгрию ее прав. Я считаю, что с этого момента Венгрия не обязана соблюдать принцип лояльного сотрудничества, если другая сторона отвергла его, как это явно произошло", - заявил Орбан, беседуя с журналистами на борту самолета по пути в столицу Бельгии. Глава правительства опубликовал видеозапись этого разговора на своей странице в X.

Орбан считает, что лидеры ЕС нарушили законодательство сообщества, предложив принять решение о российских финансовых активах не консенсусом, а квалифицированным большинством голосов. Точно такую же тактику они избрали при рассмотрении плана Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, утверждая, что эта мера не является санкцией, а относится к области торговли. Таким образом, Венгрия, Словакия и ряд других членов ЕС, возражавших против подобных шагов, были лишены права вето. "Это противоречит принципу лояльного сотрудничества в ходе дискуссии о санкциях и создает опасный прецедент", - указал премьер. По его мнению, "это дело будет иметь далеко идущие последствия". "Другие страны будут думать, что если так обошлись с Венгрией, то могут точно так же обойтись и с ними", - предупредил Орбан, добавив, что это неприемлемо.

Ранее он заявлял, что выступит на саммите в Брюсселе против конфискации российских активов, а если Евросоюз примет такое решение, то Венгрия обратится с иском в Суд ЕС. Глава правительства также отмечал, что захват российских активов на Западе, по сути, равнозначен объявлению войны. По его словам, "изъятие сотен миллиардов у государства никогда в истории не оставалось без ответа".

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.