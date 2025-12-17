Трамп: США хотят получить назад "похищенные Венесуэлой" права на нефть
Редакция сайта ТАСС
21:06
обновлено 21:16
ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет получить назад якобы похищенные Венесуэлой права на нефть.
"Не забывайте, они забрали все наши права на энергетику. Не столь давно они забрали наши [права на] нефть, и мы хотим вернуть их. Они незаконно забрали их", - заявил Трамп 17 декабря во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.