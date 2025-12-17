Трамп: США хотят получить назад "похищенные Венесуэлой" права на нефть

Президент Соединенных Штатов также заявил, что Боливарианская Республика якобы забрала у Вашингтона все права на энергетику

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет получить назад якобы похищенные Венесуэлой права на нефть.

"Не забывайте, они забрали все наши права на энергетику. Не столь давно они забрали наши [права на] нефть, и мы хотим вернуть их. Они незаконно забрали их", - заявил Трамп 17 декабря во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.