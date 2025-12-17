Вооруженные силы Венесуэлы отвергают обвинения и угрозы со стороны США

Министерство обороны республики заявило, что сохранит независимость и территориальную целостность страны

КАРАКАС, 18 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Венесуэлы отвергают обвинения и угрозы со стороны США и сохранят независимость и территориальную целостность республики. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Боливарианской Республики.

"Национальные вооруженные силы Венесуэлы категорически отвергают бредовые заявления президента США Дональда Трампа, сделанные 16 декабря, в которых он нагло угрожает нашей стране вооруженными действиями и приказывает ввести полную морскую блокаду с целью конфискации судов, перевозящих венесуэльскую нефть, что является грубым актом пиратства", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Эскалация угроз военных действий против Венесуэлы преследует цель "смены режима, грубого захвата нефти и других стратегических ресурсов республики", подчеркивается в заявлении. В нем говорится, что США пытаются возродить доктрину Монро и "установить неоколониальное господство в Западном полушарии".

Вооруженные силы в единстве с венесуэльским народом и полицией сохранят "конституционную и демократическую систему республики, территориальную целостность страны, законные права на воздушное и морское пространство и неуклонно будут защищать свободу, суверенитет, независимость и мир", подчеркнуло Министерство обороны Венесуэлы.

Об угрозах со стороны США

16 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил в Truth Social, что вооруженные силы США будут наращивать сформированную вокруг Венесуэлы группировку, пока эта страна не вернет Вашингтону "украденные ранее" нефть, землю и другие активы.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.

Как сообщила в августе The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные силы ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана. В ноябре Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.