Рубио заявил о готовности США содействовать переговорам Камбоджи и Таиланда

Госсекретарь подтвердил стремление американского лидера Дональда Трампа к миру, а также необходимость выполнения куала-лумпурских мирных договоренностей

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом заявил, что Вашингтон готов содействовать диалогу Пномпеня и Бангкока о прекращении боевых действий. Об этом сообщается в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготта.

По его словам, Рубио в разговоре с Хун Манетом "выразил обеспокоенность продолжающимся насилием между Камбоджей и Таиландом". Госсекретарь "подтвердил стремление президента [США Дональда] Трампа к миру и необходимость полного выполнения куала-лумпурских мирных договоренностей". "Госсекретарь Рубио вновь подтвердил, что США готовы содействовать переговорам, нацеленным на обеспечение мира и стабильности между Камбоджей и Таиландом", - добавил Пиготт.

Столкновения с применением стрелкового оружия на границе Камбоджи и Таиланда начались 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря сообщили, что камбоджийские военные начали артиллерийский обстрел позиций Таиланда в приграничной зоне. Таиландские ВВС в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Посольства РФ в обеих странах рекомендовали российским туристам воздерживаться от посещения приграничных районов. Трамп 12 декабря заявил, что побеседовал по телефону с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи Анутхином Чанвиракуном и Хун Манетом. Президент заверил, что лидеры двух стран согласились прекратить боевые действия в течение суток и вернуться к реализации договоренностей о мире. Однако после этого поступила информация о продолжении боевых действий.

Ранее на этой неделе таиландский МИД со ссылкой на Минобороны королевства сообщил, что заседание Генерального пограничного комитета Таиланда и Камбоджи на высоком уровне по вопросу установления режима прекращения огня состоится 27 декабря. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии приветствовали начало обсуждения возможностей установления такого режима.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия приветствует сообщения о намерении Камбоджи и Таиланда возобновить диалог по прекращению огня и урегулированию конфликта.