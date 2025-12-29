Политолог Саймс: Россия должна ответить на атаку ВСУ на резиденцию Путина

По его словам, лишь дипломатическая реакция на случившееся будет признаком бессилия

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. РФ "не захлопывает двери" для дальнейших переговоров по украинскому урегулированию, однако ответ на предпринятую киевским режимом атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина должен быть не только дипломатическим. Такое мнение высказал американский политолог Дмитрий Саймс в эфире телеканала "Соловьев Live".

Он обратил внимание, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков вновь подтвердили, что "Россия по-прежнему готова к переговорам".

"Я очень надеюсь, что ответ будет не только дипломатический, то есть он есть и дипломатический. Мы не захлопываем двери и мы не говорим: «Вы плохие мальчики, мы с вами не будем водиться». Мы говорим о том, что была совершена возмутительнейшая атака на резиденцию президента Российской Федерации, - заметил Саймс. - На такую атаку ответить словами, призывами, жалобами в ООН, в какие-то международные организации - это признак бессилия".

"А бессилие со стороны великой державы приглашает к дальнейшим атакам", - заметил политолог.

При этом Саймс добавил, что не будет неожиданностью, если американские и европейские средства объективного наблюдения "не подтвердят им наличие этой атаки". "И теперь, что называется, мяч на их поле, - подчеркнул он. - И очень важно, что они сделают".

Об атаке украинских БПЛА

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. Он также подчеркнул, что атака была совершена "в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта".

Зеленский атаку Киева на резиденцию не признал, после чего в течение короткого времени созвонился с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и президентом Финляндии Александером Стуббом.

Вечером 29 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале обратила внимание на сообщения СМИ о том, что "Зеленский назвал ложью заявление Лаврова об ударе по резиденции Путина". "Ложь - это заявления Зеленского по Буче. Ложь - это заявления Зеленского про украденных Россией детей. Ложь - это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова - это правда, и за эти преступления киевский режим ответит", - указала дипломат.