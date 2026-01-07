ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
США намерены предъявить уголовные обвинения членам экипажа "Маринеры"

Министерство юстиции отслеживает несколько других судов с целью применения аналогичных мер, сообщила генеральный прокурор страны Пэм Бонди
Редакция сайта ТАСС
21:32
© AP Photo/ Carlos Osorio, архив

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Американские власти предъявят уголовные обвинения членам экипажа задержанного в Атлантике танкера "Маринера", также известного как Bella 1. Об этом сообщила 7 января министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди в X.

По версии главы Минюста, моряки "отчаянно пытались избежать задержания" танкера, который якобы "перевозил находящуюся под санкциями нефть из Венесуэлы и Ирана". "В силу отказа подчиниться приказам Береговой охраны США в отношении членов экипажа начато расследование, всем ответственным будут предъявлены уголовные обвинения", - заявила Бонди.

"Министерство юстиции отслеживает несколько других судов с целью применения аналогичных мер, и каждый из тех, кто откажется следовать инструкциям Береговой охраны или других федеральных служащих, будет подвергнут преследованию в полном соответствии с законом", - добавила она.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов заявила, что американская администрация может доставить экипаж танкера "Маринера" в Соединенные Штаты для проведения судебного разбирательства на предмет возможных нарушений федерального законодательства. По данным Пентагона, задержание танкера "Маринера" в Атлантическом океане было проведено совместными усилиями Минюста США и министерства внутренней безопасности в координации с военным ведомством. Глава Пентагона Пит Хегсет увязал операцию с действием нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы.

Минтранс РФ сообщил, что 7 января около 15:00 по московскому времени военнослужащие США в открытом море высадились на судно "Маринера". Минтранс также подчеркнул, что в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств. 24 декабря 2025 года судно "Маринера" получило временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ, выданное на основании российского законодательства и норм международного права. 

