Лидеры партий-фаворитов на Украине голосуют за мир и изменение системы власти

Так, Дмитрий Разумков, глава пропрезидентской партии "Слуга народа", которая с большим отрывом лидирует в рейтингах симпатий избирателей, набирая свыше 40% поддержки, заявил, что назрела необходимость изменить систему власти на Украине. "Видя такой правовой нигилизм и отсутствие ответственности среди членов кабинета министров и почти полное отсутствие деятельности в стенах парламента, приходишь к пониманию, что надо глобально менять систему. Я надеюсь, что у нас это сегодня получится", - сказал он журналистам перед голосованием. Разумков подчеркнул, что новый состав правительства будет больше формироваться не по принципу "свой-чужой", а на основе профессионализма.

Глава партии раскритиковал также методы реализации политики декоммунизации, которую проводила прежняя власть. Так, он считает, что вопрос переименования городов должен решаться на местных референдумах. "Если мы говорим о переименовании [населенных пунктов], то позиция нашей политической силы такова, что этот вопрос нужно было решать тем людям, которые там проживают, - сказал он. - Там живут люди, которые лучше знают, как назвать свой город".

"Большая часть депутатов [Верховной рады], к примеру, не были в Кировограде, но переименовывают его в Кропивницкий, также и с каким-нибудь другим городом. Наверное, правильно отдать [этот вопрос] на местные референдумы", - сказал Разумков.

Сам президент Владимир Зеленский, который шел на выборы главы государства от партии "Слуга народа", подтвердил ее курс на полное переформатирование власти. Он заявил, что не видит возможности для "Слуги народа" вступить в коалицию "ни с кем из старой власти". А на посту премьера рассчитывает иметь профессионала, который никогда до этого не был ни премьером, ни спикером, ни лидером фракции.

Бойко: положить конец войне и радикализму

Юрий Бойко - сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая занимает второе место в предвыборных опросах, получая до 15% голосов, - заявил о необходимости положить конец войне, неудержимому росту тарифов и политике радикального национализма.