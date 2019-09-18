После встречи контактной группы саммит "нормандской четверки" оказался под угрозой срыва

МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Состоявшаяся в среду в Минске очередная встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не оправдала возлагаемые на нее надежды. Того самого прорыва, который бы открыл путь к проведению саммита стран "нормандской четверки", не случилось. В последний момент украинская делегация отказалась от согласованной заранее повестки дня.

"Главный итог встречи: представители Киева отказались подписать "формулу Штайнмайера", то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса, - сказал журналистам после переговоров полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов. - Это тот самый документ, который был уже согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки" и предложен контактной группе для подписания".

"Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами, - продолжал он. - То есть, оба вопроса должны были решаться одновременно, в ходе одного заседания. Поручение нормандского формата содержало одновременно пункты по политике и безопасности".

"Такими действиями Киев поставил под угрозу саммит "нормандской четверки", так как условием проведения саммита было наличие успешного результата по этим двум направлениям", - с сожалением констатировал российский представитель.

"Формула Штайнмайера"

Ситуация в Минске развивалась действительно драматично. В ожидании долгожданных договоренностей в Президент-отеле в белорусской столице собралось необычно большое число журналистов. В последние годы интерес СМИ к этим встречам поугас, так как она стали носить рутинный характер без всяких видимых подвижек. Ситуация начала постепенно меняться летом нынешнего года, когда после победы на президентских выборах Владимира Зеленского состав украинской делегации в Минске был обновлен и участникам даже удалось добиться первых результатов. Было осуществлен отвод войск от линии соприкосновения в районе населенного пункта Станица Луганская - первого их трех давно согласованных участков безопасности в Донбассе. Вслед за этим началось и восстановление разрушенного там моста.

Как ожидалось, стороны парафируют так называемую "формулу Штайнмайера", которая представляет из себя механизм предоставления оговоренного минскими соглашениями особого статуса Донбассу, а также договорятся об отводе войск в районе еще двух населенных пунктов - Золотое и Петровское.

Впрочем, некоторые сомнения еще оставались. В конце минувшей недели руководитель украинской делегации в Минске Леонид Кучма заявил, что Зеленский никогда не согласится на предоставление Донбассу особого статуса, а глава МИД Вадим Пристайко добавил, что Украина не будет вносить и соответствующие изменения в конституцию страны.

Эти заявления звучали диссонансом на фоне последних довольно позитивных контактов, которые состоялись с начала сентября между политическими советниками руководителей Германии, России, Украины и Франции, тем более, что сам Зеленский в последнее время активно лоббирует проведение нового саммита "нормандской четверки".

В этой ситуации в Москве вынуждены были напомнить, что подписание в минской контактной группе документов о признании Киевом "формулы Штайнмайера" является условием для проведения такого саммита.

Примечательно, что практически в тот самый момент, когда в Минске Леонид Кучма отказался поставить свою подпись под документом, в Киеве глава МИД Пристайко заявил, что дал добро на подписание в том виде, как это было согласовано советниками глав "нормандской четверки".

По сути, украинская делегация в Минске проигнорировала указания офиса президента Владимира Зеленского, заявил близкий к переговорному процессу директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Украинская сторона в Минске отказалась подписать согласованный текст "формулы Штайнмайера", который направили специальным письмом в контактную группу политсоветники лидеров глав государств "нормандской четверки", в том числе помощник президента Андрей Ермак, представляющий Украину", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, случившееся ставит вопрос об ответственности и договороспособности либо самой украинской делегации во главе с Леонидом Кучмой, либо украинской стороны в целом.

"Нет смысла вести диалог с теми, кто не отвечает за свои предыдущие обязательства", - подчеркнул он.

В свою очередь Борис Грызлов в беседе с журналистами обратил внимание на то, что предоставление постоянно действующего особого статуса Донбассу на основе соответствующей конституционной реформы на Украине зафиксировано в пунктах комплекса мер по выполнению минских соглашений, в частности, в пункте 11.

"То есть Киев встал на путь грубого нарушения Минских договоренностей, вопреки декларации верности им", - добавил российский полпред.

Как позже подтвердила и пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Дарья Олифер, украинская сторона вновь поставила условия для реализации "формулы Штайнмайера". Такими условиями, по ее словам, являются "полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины, вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, обеспечение работы ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, установление контроля над участком российско-украинской границы".

По сути, можно констатировать, что украинская делегация в Минске вернулась в среду к позиции, которую она занимала при прежней администрации в Киеве во главе с Петром Порошенко. Тогда Киев также постоянно уклонялся от выполнения политической части минских соглашений, ссылаясь на нерешенность вопросов безопасности.

Ситуация на линии соприкосновения

Вышедший к журналистам после встречи в Минске спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик констатировал, что в последнее время число нарушений режима прекращения огня, объявленного в Донбассе еще 21 июня, резко возросло.

"Я убедительно напоминаю о политической ответственности сторон и призываю соблюдать принятые на себя обязательства", - заявил он.

Аналогичную оценку ситуации на лини соприкосновения дал Борис Грызлов. По его словам, украинские силовики ежедневно нарушают режим прекращения огня.

"Вчерашний обстрел со стороны Вооруженных сил Украины Донецка и Васильевской насосной станции с применением БМП вновь ставит вопрос о способности руководства ВСУ обеспечить выполнение соглашения о прекращении огня на линии соприкосновения", - подчеркнул полпред РФ.

"В целом, Киев стремительно растрачивает возможности, которые возникли после президентских и парламентских выборов", - резюмировал он.

Несмотря на то, что договориться о разведении сил и средств у населенных пунктов Золотое и Петровское в среду не удалось, подгруппа по безопасности этот вопрос обсуждала довольно подробно. По признанию Мартина Сайдика, перспективы разведения сил и средств в Золотом и Петровском сохраняются. "Надеюсь, что стороны в скором времени придут к консенсусу по этому вопросу, поскольку их позиции близки друг к другу", - сказал он.

Обмен пленными

Не удалось в среду существенно продвинуться и в вопросе подготовки нового обмена пленными.

На встрече контактной группы еще 17 июля сторонами конфликта было согласовано решение об обмене 208 удерживаемых Киевом представителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на 69 украинских силовиков, содержащихся на территории двух республик. Из них 50 человек находятся в ДНР и 19 - в ЛНР. Представители республик Донбасса заявляли, что готовы осуществить этот обмен до конца сентября. Тогда близкий к мирному переговорному процессу директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков выразил мнение, что этот обмен "будет существенным шагом для дальнейшего урегулирования конфликта".

Однако буквально накануне встречи из Киева вновь прозвучали странные заявления. Глава МИД Вадим Пристайко поставил под сомнение прописанную в Минских соглашениях формулу обмена "всех на всех". По его словам, эта "идеальная формула, которая всем очень нравится, на самом деле не является жизнеспособной".

"Нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все", - процитировало министра "Радио Свобода". По его словам, порой "в этих списках появляются криминальные авторитеты, которых пытаются запихнуть как материал для обмена, а на самом деле, это люди, которые не имеют никакого отношения к конфликту". "Тогда эти списки не утверждаются", - отметил Пристайко.

Как напомнил после встречи глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, украинская сторона после договоренности 17 июля попросила шесть недель на так называемую процессуальную очистку лиц, которых они готовы передать. "Шесть недель прошло, они попросили еще шесть", - заметил Дейнего. - Работа над списками продолжается, списки уточняются".

"Возможно, к следующей встрече мы придем к пониманию, которое позволит продвинуться в этом вопросе", - резюмировал он.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Донецка в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова констатировала, что украинская сторона не смогла четко обозначить сроки завершения процессуальной очистки лиц, готовящихся к обмену. "Они так и не ответили на запрос о том, на каком этапе находится принятие процессуальных решений в этих лиц, что дает основания предполагать, что данная работа продвигается очень медленными темпами", - сказала она.

Следующая встреча контактной группы состоится 1 октября.