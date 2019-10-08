Reuters: Эспер участвовал в телефонном разговоре между Трампом и Эрдоганом 6 октября

ТАСС, 9 октября. Министр обороны США Марк Эспер и глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли приняли участие в состоявшемся 6 октября телефонном разговоре между американским лидером Дональдом Трампом и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которого Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters .

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"Учитывая возможные военные вопросы, которые были подняты в ходе телефонного разговора между [президентом США Дональдом Трампом] и президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом, министр обороны Марк Эспер и Марк Милли участвовали в разговоре", - приводит агентство слова неназванного американского чиновника. Представитель американских властей отказался предоставить дополнительные детали.

Ранее американская телекомпания NBC со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов информировала, что незамедлительно после телефонного разговора Трампа и Эрдогана исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни позвонил министру обороны США Марку Эсперу и поставил его в известность о решении главы государства об отводе американских войск из зоны операции Анкары на северо-востоке Сирии. Оно, по данным телекомпании, застало врасплох Белый дом, Госдепартамент, Пентагон, коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), союзников США в Европе и на Ближнем Востоке.

Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 7 октября президент Турции после разговора с американским коллегой сообщил, что Соединенные Штаты начали отводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намеревалась провести операцию по созданию зоны безопасности. Трамп в свою очередь отметил, что если Турция "сделает что-либо выходящее за рамки гуманности, то столкнется с угрозами разрушения экономики".