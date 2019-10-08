Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: Эспер участвовал в телефонном разговоре между Трампом и Эрдоганом 6 октября

По данным представителя американских властей, также при разговоре присутствовал глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли

ТАСС, 9 октября. Министр обороны США Марк Эспер и глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли приняли участие в состоявшемся 6 октября телефонном разговоре между американским лидером Дональдом Трампом и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которого Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

На эту тему
Дальше действовать будете вы. Что означает решение Трампа о выводе войск из Сирии

"Учитывая возможные военные вопросы, которые были подняты в ходе телефонного разговора между [президентом США Дональдом Трампом] и президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом, министр обороны Марк Эспер и Марк Милли участвовали в разговоре", - приводит агентство слова неназванного американского чиновника. Представитель американских властей отказался предоставить дополнительные детали.

Ранее американская телекомпания NBC со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов информировала, что незамедлительно после телефонного разговора Трампа и Эрдогана исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни позвонил министру обороны США Марку Эсперу и поставил его в известность о решении главы государства об отводе американских войск из зоны операции Анкары на северо-востоке Сирии. Оно, по данным телекомпании, застало врасплох Белый дом, Госдепартамент, Пентагон, коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), союзников США в Европе и на Ближнем Востоке.

Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 7 октября президент Турции после разговора с американским коллегой сообщил, что Соединенные Штаты начали отводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намеревалась провести операцию по созданию зоны безопасности. Трамп в свою очередь отметил, что если Турция "сделает что-либо выходящее за рамки гуманности, то столкнется с угрозами разрушения экономики".

Теги
СШАЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдЭспер, Марк
Реклама на ТАСС
Начало процедуры импичмента Трампа
Демократы вызвали посла США при ЕС в Конгресс для показаний, несмотря на отказ Госдепа
Встречу Гордону Сондланду назначили на 16 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС