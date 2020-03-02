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"Сейчас спокойно. Что дальше — мы не знаем". Нью-Дели приходит в себя после беспорядков

© Евгений Пахомов/ТАСС​
Мегаполис пережил кровопролитные столкновения между радикалами-индуистами и исламской общиной

Делийский район Чанд-Багх разительно отличается от соседних чистых кварталов: улицы здесь засыпаны сгоревшим мусором, битым кирпичом и камнями. Огромными черными пятнами смотрятся сгоревшие дома, в сторону от главной улицы идут узкие переулки, черные от копоти. Вокруг много полиции. А также рабочих — городские службы наводят порядок, хотя это явно потребует больших усилий.

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Район оказался в самом сердце беспорядков, прокатившихся в последние дни по северо-востоку столицы — из 47 официально зарегистрированных на сегодняшний день погибших больше всего в двух районах: здесь и в квартале Шив-Вихар. Рабочие собирают камни и куски кирпича, которым усыпаны улицы, бульдозеры сгребают мусор в кучи: сожженные вывески, остовы сгоревших мотоциклов, битые стекла. Ищут стреляные гильзы — их тщательно собирают и передают полиции. 

"Сейчас все спокойно. Никаких проблем нет. Видите, здесь сейчас все убирают, чистят, приводят в порядок", — рассказывает субедар (младший офицерский чин в индийской полиции) Первез. Он и его подчиненные стоят на въезде в квартал и наблюдают за автомобилями и рикшами, периодически кого-то останавливают, заглядывают в салон, просят открыть багажник. Полицейских очень много — это и Силы центрального полицейского резерва (военизированный спецназ), вооруженные автоматами, и бойцы подразделений по борьбе с массовыми беспорядками, тоже с оружием — у многих дубинки и прозрачные пластиковые щиты, есть даже дорожная полиция, которая осматривает въезжающие в квартал автомобили.

Описание
© Евгений Пахомов/ТАСС

Прямо за ними видны разгромленные, сгоревшие здания: кафе-мороженое, овощная лавка, на сожженной тележке овощника до сих пор лежат сгоревшие бананы. Большинство магазинов на этой торговой улице, даже те, что не пострадали, закрыты — металлические жалюзи опущены. Однако в понедельник стали открываться первые лавки. Но дукандары (хозяева лавок) на вопросы отвечают неохотно, отворачиваются, если пытаешься их сфотографировать. Только Нафиз Ахмад, владелец небольшой лавочки, торгующей писчебумажными принадлежностями, согласился поговорить с иностранным журналистом. "Сейчас-то спокойно. Видите, я даже открыл торговлю. Но через два-три дня полицейские уйдут, и что будет потом — я не знаю", — отметил он.

5%, которые потрясли Индию

Главный вопрос, который волнует сегодня Нью-Дели: "Что будет потом?"

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В городе действительно постоянно появляются слухи: в минувшее воскресенье "радио восточного базара" немедленно распространило по всему городу информацию, что якобы новые погромы начались на западе столицы. "Не стоит верить слухам. Полиция держит ситуацию под контролем", — заверил корреспондента ТАСС официальный представитель полиции Национального столичного округа Дели Мандип Сингх Рандхава. И добавил, что "распространителей вредных слухов" будут задерживать и уже задержано несколько человек. Департамент полиции города даже распространил в Twitter и через СМИ специальное заявление с призывом не обращать внимание на появившиеся в соцсетях "бездоказательные сообщения" о напряженной ситуации в Юго-Восточном и Западном округах столицы.

"Вы тоже расскажите всем, что ситуация под контролем", — попросил корреспондента ТАСС субедар Первез. По его мнению, за слухами стоят "антисоциальные элементы". "Массовые столкновения были только в нескольких частях северо-востока города. Это всего 4%, ну, может быть, 5% от всего города", — добавляет полисмен. Но события на этих "всего 5%" стали шоком для всей Индии. И горожане требуют ответить еще на один важный вопрос — как это все могло случиться?

Описание
© Евгений Пахомов/ТАСС

Столкновения в столице начались 24 февраля, согласно первым сообщениям, настоящие бои развернулись между молодыми людьми, выступающими за и против спорного закона о гражданстве. 

В конце минувшего года была принята новая редакция закона о гражданстве Индии, которая предусматривает упрощенное предоставление гражданства страны немусульманам из ряда государств Южной Азии (Пакистана, Афганистана и Бангладеш), если те сталкиваются с притеснениями на родине. Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех вне зависимости от религии. Несогласные с законом с декабря проводят протесты по всей стране, нередко перерастающие в беспорядки.

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Однако столь ожесточенных столкновений, погромов, да еще с применением огнестрельного оружия, этот город не знал уже давно: все-таки около 50 погибших и порядка 300 раненых. Такое в Нью-Дели было отмечено последний раз более 35 лет назад, в 1984 году, после того как два сикха из личной охраны премьер-министра Индиры Ганди убили ее в ее собственной резиденции. Это была месть за военную операцию "Голубая звезда", когда армия штурмом взяла священный для сикхов Золотой храм в городе Амритсаре, где укрылась группировка сепаратистов. Тогда по городу прокатились сикхские погромы.

Еще раньше масштабные погромы и столкновения индусов и мусульман с большим числом жертв были отмечены в индийской столице в 1947–1948 годах, когда Британская Индия распалась на две страны — Индию и Пакистан — по религиозному признаку. Но тогда были очень масштабные поводы — распад единой страны или убийство премьера. А сейчас что? Просто внесение поправок в закон?

Закон и беззаконие

"Эти погромы в кварталах с преимущественно мусульманским населением устроили специально привезенные люди. Их привезли из Махараштры (штат на западе Индии), чтобы такое устроить. Это не местные нас здесь громили", — уверяет житель квартала Чанд-Багх Абдул Хафаз. Он считает, что это были сторонники радикальных проиндусских партий, таких как "Раштрия сваямсевак сангх" ("Союз добровольных слуг родины") и других. Они, по его мнению, хотели "наказать" мусульманскую общину за "предательство" и выступления против закона о гражданстве: "Этот закон нарушает конституцию, и многие у нас выступали против такого закона. И эти люди хотели напугать тех, кто выступает против закона и против властей!"

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По мнению многих, с кем разговаривал корреспондент ТАСС, националисты решили продемонстрировать свою силу и "устроить порку" несогласным. Но не все разделяют такую точку зрения. "На самом деле пострадали все. И мусульмане, и не мусульмане", — уверял меня житель квартала, представившийся как Амар. Он уверен, что провокации творили радикалы с обеих сторон. Хотя признает, что в его квартале мусульмане пострадали больше. В списке погибших в столкновениях, которые публикует индийская пресса, есть имена и мусульман, и индусов. Кроме того, если какие-то националистические силы и хотели припугнуть противников нового закона о гражданстве и поддержать таким образом нынешнее правительство, открыто стоящее на проиндусских позициях, они сделали этому правительству только хуже. Ведь бои начались в городе 24 и 25 февраля, когда в Нью-Дели с визитом был президент США Дональд Трамп, и об этих столкновениях тут же узнал весь мир.

Описание
© Евгений Пахомов/ТАСС

Главное, в чем согласились все собеседники корреспондента ТАСС, это в том, что городская полиция столицы оказалась не на высоте и не смогла быстро взять ситуацию под контроль. Так же, видимо, решили и в МВД. 28 февраля начальник полиции Национального столичного округа Дели (в его состав входит Нью-Дели) Амулья Патнаик был отправлен в отставку, его пост занял комиссар Шривастава, который пришел из Сил полиции центрального резерва — их используют для борьбы с маоистскими повстанцами и экстремистскими группировками, и комиссар имеет репутацию жесткого правоохранителя. Пока имена организаторов беспорядков не сообщаются. Но полиция заявила в понедельник, что в целом по делу о беспорядках уже задержано примерно 885 человек, зарегистрировано 167 дел, связанных с погромами, гибелью людей, нанесением тяжких телесных повреждений, использованием огнестрельного оружия и так далее.

В настоящее время на улицы города выведено более 7 тыс. вооруженных полицейских, которые постоянно патрулируют проблемные районы. Корреспондент ТАСС был свидетелем — стоило собраться вместе нескольким парням, которые смотрели за работой бульдозера, к ним тут же подошел полицейский: "Расходитесь, расходитесь! Не собираться!"

 Евгений Пахомов

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