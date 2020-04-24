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Пандемия коронавируса нового типа

В гостях не хорошо. Из-за пандемии мигранты остаются без работы, помощи и надежд

© AP Photo/Thanassis Stavrakis
Люди сталкиваются с нетерпимостью и часто не могут вернуться домой

Еще вчера казалось, что мир окончательно взял курс на открытость и космополитизм. Но ситуация с коронавирусом словно опять вернула нас в прошлое. Страны вновь укрепляют границы и поглядывают с недоверием на "чужаков". Это осложняет не только международные отношения, но и негативно влияет на глобальную экономику.

В США президент Дональд Трамп распорядился приостановить выдачу грин-карт и частично ограничил иммиграцию. Власти Эстонии намерены выдворять почти всех иностранных рабочих, у которых заканчиваются трудовые договоры. Южная Корея и Аргентина временно закрыли въезд для иностранных рабочих. Страны по всему миру организовывают вывозные рейсы и возвращают своих граждан домой. 

Безопасность, а не расизм

После того как эпидемия началась в Китае, люди с азиатской внешностью начали сталкиваться со вспышками расизма и нетерпимости в разных странах. Их выталкивали из транспорта, на них нападали, оскорбляли и не пускали в общественные места. Но буквально за полтора месяца коронавирус распространился практически по всему миру. После этого в аэропортах и на вокзалах уже косо поглядывали не только на выходцев из Азии, но и на людей с итальянскими, британскими и американскими паспортами. 

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Вскоре и в Китае, где ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль, власти стали более настороженно относиться к иностранцам.

"Китай достиг значительного прогресса <...> благодаря нашим самым комплексным, строгим и тщательным мерам, но мы все еще сталкиваемся с большими рисками завоза инфекции из-за рубежа и возрождения эпидемии внутри страны. В частности, из-за распространения пандемии по всему миру ввозимые случаи заражения оказывают все большее давление", — говорится в сообщении официального представителя китайского дипведомства Чжао Лицзяня.

Несколько недель назад в стране разразился скандал с проживающими в Гуанчжоу (город на юге страны) выходцами из Африки. Как передает Би-би-си, все началось с того, что в начале апреля местные СМИ сообщили о двух зараженных коронавирусом нигерийцах, которые сбежали от врачей и скрываются в городе. В результате местные власти начали тестировать и принудительно сажать на карантин всех африканцев.

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"Они просто приехали на машинах скорой помощи с командой медиков и забрали нас. Все объяснили тем, что это распоряжение правительства", — рассказал журналистам бизнесмен из Кот-д'Ивуара.

По словам собеседников Би-би-си, хозяева квартир начали выселять людей с темным цветом кожи или сообщать о них полиции. Консульство США в Гуанчжоу посоветовало афроамериканцам держаться подальше от города, заявив, что правоохранители приказали барам и ресторанам не обслуживать лиц "африканского происхождения", и ввели обязательные тесты и карантин для всех лиц, имеющих "связи с Африкой".

Позже в МИД КНР категорически отвергли любые обвинения в расизме, настаивая на том, что Китай и Африка являются друзьями, партнерами и братьями и что Пекин "не терпит дискриминации".

Лишние граждане

Иностранцы становятся не только жертвами расизма и предрассудков, они также страдают от замедляющейся экономики. В первую очередь это касается трудовых мигрантов, которые вынуждены находиться в чужих странах, чтобы заработать на жизнь. Из-за своего часто бесправного положения они больше других рискуют стать жертвами мошенников, торговцев людьми и других преступников. Ситуация с COVID-19 только усугубила их положение. В условиях карантина и застывших экономик многие страны, которые раньше активно использовали труд приезжих, теперь не знают, как от них избавиться.

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Без денег, работы и возможности вернуться домой мигранты часто несут на себе всю тяжесть коронавирусной пандемии. После того как в Катаре вирусом заразились сотни строителей, власти страны заперли их и десятки тысяч других рабочих в трудовом лагере без права выходить за его пределы. Теперь это район рискует стать очагом распространения коронавируса в стране. Похожие меры приняли в Омане, ОАЭ и Кувейте.

Три врача в ОАЭ на условиях анонимности рассказали Reuters, что перенаселенность — один из основных факторов резкого роста случаев заражения. "Мы видим кластерные вспышки в трудовых лагерях", — сказал один из них. Похожая ситуация наблюдается, например, в Сингапуре, где 80% заболевших — мигранты, проживающие в переполненных общежитиях.

Власти ОАЭ предупредили, что пересмотрят миграционные отношения со странами, которые отказываются вывозить своих оставшихся без работы граждан, и заявили, что в бдудущем могут ввести жесткие квоты на выдачу рабочих виз приезжим из этих государств.

Компании в Саудовской Аравии приказали иностранным рабочим оставаться дома, а затем перестали им платить. 

"Нам никто нам не звонил", — рассказывает египтянин Мухаммед ас-Саид, уволенный сотрудник ресторана, который застрял с друзьями в однокомнатной квартире в Джидде. "Никто нас вообще не проверял. Я не боюсь короны (коронавируса — прим. ТАСС). Я боюсь, что мы умрем от голода", — приводит его слова газета The New York Times.

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В начале марта власти Саудовской Аравии объявили, что покроют лечение всех, кто заболеет COVID-19 в королевстве, включая иностранцев. Также из бюджета выделили $2,4 млрд на частичную выплату зарплат работникам частного сектора. Но выяснилось, что эти льготы распространяются только на саудовцев. В Кувейте местная актриса во время выступления по телевидению предложила выслать мигрантов "в пустыню", за что позже на нее обрушилась критика в соцсетях.

Вопреки этим призывам кувейтское правительство пообещало медицинскую помощь всем, независимо от гражданства. Кроме того, государство согласилось предоставить перелет домой и амнистию для мигрантов без документов. 

Рабочие из Африки, Азии и других стран Ближнего Востока составляют чуть ли не половину жителей стран Персидского залива. Более трети от 34 млн населения в Саудовской Аравии являются иностранцами, в Бахрейне и Омане они составляют половину населения. В Кувейте количество иностранцев превышает число граждан более чем в два раза; в Катаре и ОАЭ это соотношение составляет почти девять к одному. Неудивительно, что в странах Залива именно среди мигрантов наблюдается наибольший всплеск заражений COVID-19. 

Как правило, зажиточные нефтяные монархии доверяют приезжим самую грязную и тяжелую работу. В регионе трудятся мигранты из Пакистана, Индии, Бангладеш, Непала, Филиппин и других стран. Они заняты в сфере строительства, уборки, транспорта, гостиничного бизнеса и даже здравоохранения. Все это означает "контактную" работу, которую невозможно выполнять из дома на карантине.

Чемодан, вокзал, деревня

В странах, где основной рабочей силой является местное население, проблема миграции также остается актуальной. Только речь уже идет о внутренних, "своих" мигрантах, что не слишком улучшает их положение. 

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Как пишет The Atlantic, внутренние трудовые мигранты составляют 80% всей рабочей силы в Индии. Многие из них живут на поденные заработки и вынуждены уезжать в город из своих деревень, чтобы добыть пропитание. После объявления в стране общенационального карантина большинство этих рабочих, понимая, что не смогут оплатить аренду, устремились обратно в свои регионы. 

Толпы мигрантов одновременно хлынули на железнодорожные станции, но автобусы, поезда и такси прекратили работу по всей стране. В результате люди отправились домой пешком. Караваны из рабочих заполнили дороги и шоссе. Несколько штатов предоставили им автобусы, из-за чего очереди растянгивались на несколько сотен метров. Всего из-за карантина индийские города покинули более полумиллиона человек, а 20 погибли, пытаясь добраться до своих деревень. 

В западной Индии местные жители выходят на протесты, требуя зарплаты или разрешения вернуться домой. Кризис продолжает усугубляться, так как страх заразиться вирусом чередуется со страхом остаться без средств к существованию. Между тем в стране поспевает урожай, но фермеры не могут найти рабочих, чтобы доставить его на рынок. Поставщики привозят товар на склады, но разгружать его некому, так как трудящиеся-мигранты не могут вернуться в города из-за отмененного транспорта.

Глобальные последствия

Как пишет в своей статье старший научный сотрудник и заместитель директора проектов "Процветание и развитие" и "Лидерство США в развитии" Эрол Яйбок, неизбежные увольнения из-за пандемии в первую очередь затронут мигрантов с временными визами.

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"Невозможность рабочей силы свободно перемещаться по миру окажет влияние на будущее глобальное производство и в то же время ввергнет семьи мигрантов в еще больший финансовый кризис, что, в свою очередь, усилит глобальное неравенство", — отмечает он.

Последствия пандемии во многом коснулись именно тех секторов мировой экономики, где чаще всего заняты иностранные рабочие. Это приводит к тому, что люди перестают отправлять деньги домой. Такие страны, как Филиппины, Бангладеш, Гана и Гондурас, в значительной степени зависят от денежных переводов своих граждан из-за рубежа. Все это только усилит масштабы бедности и экономического неравенства во всем мире.

Кроме того, Яйбок опасается, что некоторые страны могут оставить введенные миграционные ограничения даже после преодоления кризиса с COVID-19. Таким образом они попытаются сначала обеспечить работой своих граждан, а уж только потом привлекать иностранцев. Уменьшение легальных путей для трудоустройства за рубежом грозит маргинализацией мигрантов. Как следствие, они станут чаще обращаться к мафии и контрабандистам, идти на преступления, тем самым содействуя теневому бизнесу организованных преступных групп. Что касается беженцев и вынужденных переселенцев, то для них последствия от пандемии COVID-19 могут оказаться еще трагичнее.

Введенные санитарные меры для сдерживания коронавируса уже привели к глобальному экономическому спаду. Международный валютный фонд прогнозирует, что из-за этого мировая экономика  в 2020 году сократится на 3%. Как отмечает Всемирный банк, пандемия и ее последствия грозят ввергнуть в нищету от 40 до 60 млн человек.

Дмитрий Беляев

Теги
БахрейнСШАКувейтОманКатарОАЭКитайСаудовская АравияКот-д’ИвуарПандемия коронавируса нового типа
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